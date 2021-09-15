إصابة 22 فلسطينيا خلال قمع الاحتلال مسيرات لمساندة الأسرى

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المُغلف بالمطاط وبالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي نابلس وبيت لحم.



وقالت مصادر أمنية، إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه مشاركين في مسيرة لمساندة الأسرى في بيت لحم وكذلك صوب منازل المواطنين في مخيم العزة شمال بيت لحم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، وتمت معالجتهم ميدانيًا.



وأصيب 22 فلسطينيًا، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند حاجز حوارة، جنوب نابلس.



وقال أحمد جبريل، مدير مركز الطوارئ والإسعاف في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، إن من بين المصابين 4 بالرصاص المطاطي، و16 بحالات اختناق، و2 جراء السقوط خلال مطاردة الاحتلال للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة و2699 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين - أن الوفيات سجلت في قطاع غزة، وطولكرم، ونابلس، وسلفيت.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 90.9% بعد تسجيل 1456 حالة تعاف، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مريضًا في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 172 مريضا، بينهم 15 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة مليونا و226 ألفا و283 شخصا، بينهم 506 آلاف و739 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح.