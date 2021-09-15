الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة توضح أعراض الإصابة بمرض السكر وتطالب بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

مريض بالسكر
مريض بالسكر

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن هناك عدة أعراض للإصابة بمرض السكر، موضحة أن هذه الأعراض تتمثل في حدوث التهابات متكررة في الجلد و الم وتنميل في اليدين والقدمين، و الاحساس بالغباء والخمول والجوع وشدة العطش والجوع.

 

وطالبت وزارة الصحة والسكان في منشور لها المواطنين بالحرص على الكشف المبكر بالوحدات الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي "تحت شعار "100 مليون صحة".

 

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.

 

وقالت الوزارة إن الخدمات المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لمرضى الأمراض المزمنة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.

 

ولفتت إلى أن المبادرة تستمر في فحص المواطنين حتى 31 ديسمبر، داعية المواطنين فوق سن الـ 40 عامًا للتوجه إلى أماكن تقديم خدمات المبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كما يجب على المواطنين أقل من 40 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة التردد على المبادرة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

 

وتابعت أنه في حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، لافتًا إلى أن العمل بالمبادرة مستمر طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

 

وقالت الوزارة إنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، وأكثر من 750 قافلة طبية بالإضافة إلى 760 فرقة متحركة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات مثل المساجد، والكنائس، والنوادي، والمولات التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

 

وأشارت إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية المشاركة في المبادرة على بروتوكولات العلاج المعتمدة وأجهزة الفحص المختلفة، مؤكدة تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال تقديم خدمات المبادرة.

 

يُذكر أن المبادرة انطلقت يوم 21 من شهر يونيو الماضي، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقاعدة بيانات 100" مليون صحة" بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية، لتشجيعهم على مواصلة متابعة حالتهم الصحية نتيجة عزوف بعضهم تخوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم التوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة بداية من 18 سبتمبر الماضي لتشمل فحص جميع المواطنين فوق سن الـ 40 عامًا.

وزارة الصحة والسكان الأمراض المزمنة مبادرة الرئيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

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