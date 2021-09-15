«فايزر»: بيانات لقاحات الأطفال ضد كورونا جاهزة بحلول أواخر أكتوبر

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" الأمريكية، ألبرت بورلا، إنه سيتم توفير بيانات السلامة السريرية حول آثار التطعيم بلقاح فيروس "كورونا" بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و5 سنوات بحلول أواخر أكتوبر المقبل.



وأضاف بورلا، أن الأمر متروك لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لأخذ وقتهم، ثم اتخاذ قرار بهذا الشأن.



وتأتي تعليقات الرئيس التنفيذي لفايزر في وقت مشحون بشكل خاص في معركة الولايات المتحدة لتطعيم الغالبية العظمى من سكانها.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية و حالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، و تركيا، و إندونيسيا، و المكسيك، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.