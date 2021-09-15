رابط تنسيق الجامعات الخاصة 2021-2022 لجميع الطلاب

يبحث الكثير من الطلاب عبر محرك البحث "جوجل" عن رابط تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2021-2022، وذلك بعد أن أعلنت عنه اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، والتي قررت العمل على خفض الحد الأدنى الخاص للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية.

وتستعرض "الدستور"، في هذا التقرير، الرابط الرسمي للتنسيق بالجامعات الخاصة، وكذلك قواعد التحويل بين تلك الجامعات.



ـ الرابط الرسمي الخاص بالتنسيق بالجامعات الخاصة والأهلية

لازالت تستمر عملية تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكتروني https://www.cpnu-admission.edu.eg/

قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا للتقرير الذى أصدره الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة، اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022.

وأفاد التقرير بموافقة المجلس على قواعد التحويل، والتي جاءت على النحو التالي:

- استيفاء الطالب لنسبة القبول، في عام حصوله على الشهادة الثانوية.

- أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل.

- لا تقل النسبة المئوية لأي من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60%.

- تحديد الحد الأدنى للمعدل التراكمي لقبول النقل الطلاب، وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للجامعات.

- لا يسبق أن يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية أو تم فصله.

- لا تزيد عدد الساعات المُعتمدة المنقولة للطالب التي درسها خارج الجامعة المحول إليها عن 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

- يلزم أن تكون مدة الدراسة في الكلية المُحول إليها الطالب لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية (للكليات التي مدة الدراسة بها أكثر من أربع سنوات)، وسنتان دراسيتان (بالنسبة للكليات التي مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية).

- يستوجب ألا تزيد نسبة الطلاب المحولين عن 10% من عدد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا بالكلية.