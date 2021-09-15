الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تنسيق الجامعات الخاصة 2021-2022 لجميع الطلاب

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة

يبحث الكثير من الطلاب عبر محرك البحث "جوجل" عن رابط تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2021-2022، وذلك بعد أن أعلنت عنه اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، والتي قررت العمل على خفض الحد الأدنى الخاص للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية.

وتستعرض "الدستور"، في هذا التقرير، الرابط الرسمي للتنسيق بالجامعات الخاصة، وكذلك قواعد التحويل بين تلك الجامعات.
 

ـ الرابط الرسمي الخاص بالتنسيق بالجامعات الخاصة والأهلية 

لازالت تستمر عملية تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكتروني https://www.cpnu-admission.edu.eg/

 

 

قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة 

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا  للتقرير الذى أصدره  الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة، اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022.
وأفاد التقرير بموافقة المجلس على قواعد التحويل، والتي جاءت على النحو التالي: 
- استيفاء الطالب لنسبة القبول، في عام حصوله على الشهادة الثانوية. 
- أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل. 
- لا تقل النسبة المئوية لأي من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60%. 
- تحديد الحد الأدنى للمعدل التراكمي لقبول النقل الطلاب، وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للجامعات.
- لا يسبق أن يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية أو تم فصله. 
- لا تزيد عدد الساعات المُعتمدة المنقولة للطالب التي درسها خارج الجامعة المحول إليها عن 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.
- يلزم  أن تكون  مدة الدراسة في الكلية المُحول إليها الطالب لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية (للكليات التي مدة الدراسة بها أكثر من أربع سنوات)، وسنتان دراسيتان (بالنسبة للكليات التي مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية). 
-  يستوجب ألا تزيد نسبة الطلاب المحولين عن 10% من عدد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا بالكلية.

رابط تنسيق الجامعات الخاصة تنسيق تنسيق الجامعات الخاصة الجامعات الجامعات الخاصة الموقع الإلكترونى التحويل التحويل بين الجامعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

سقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-9-2021

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الأربعاء 15-9-2021

زوجته وابنته وخطيبها قتلوه.. حل لغز جثة الهرم المتفحمة

قبل المرحلة الثالثة.. لينك نتيجة تقليل الاغتراب فى 2021 ورابط التسجيل

اليوم.. استكمال محاكمة 8 متهمين فى أكبر قضية للاتجار بالأعضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

«كيف هُزمنا؟».. إسرائيل تكشف كواليس جديدة عن حرب أكتوبر (فيديو وصور)

سفير البحرين لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده (صور)

إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا