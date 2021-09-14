«جنش» يودع جماهير الزمالك برسالة مؤثرة

أعلن محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمى الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب جنش عبر صفحته على موقع “انستجرام”: “أعلن اليوم رحيلى عن بيتى نادى الزمالك، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم بناء على قرار الإدارة الفنية والمدرب.. يعلم الله إننى لم أدخر جهدًا أو نقطة عرق فى سبيل خدمة بيتى نادى الزمالك.. وأتمنى التوفيق للفريق فيما هو قادم”.

وشارك جنش مع الزمالك فى 114 مباراة طوال مشواره مع القلعة البيضاء الممتد منذ موسم 2011 حتى الآن، بواقع 73 مباراة فى الدورى الممتاز، و12 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا و14 مباراة فى الكونفدالية و14 مباراة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر المصرى.