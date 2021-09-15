«تعليم القاهرة» تتابع استكمال تلقيح العاملين بلقاح كورونا

قال محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن الفريق الطبي استكمل تلقيح العاملين بالمديرية بلقاح كورونا، وذلك برعاية محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

وأكد مدير المديرية، أنه جاري الانتهاء من جميع العاملين، وتلقي الجرعة الثانية الأسبوع المقبل، تحت إشراف الدكتورة زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، وهند عابدين مدير التعليم المجتمعي والمنسق الصحي بالديوان.

و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على جرعتين لقاح التطعيم، حتى الآن، يبلغ (266995) بنسبة 17%، بينما يبلغ أعداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة (501697) بنسبة 31%، ويبلغ عدد المسجلين لتلقي اللقاح (859942) بنسبة 54%، في حين أن عدد العاملين الجاري تسجيلهم (61992) بنسبة 4%، من إجمالي (1604891) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم في الـ 27 محافظة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد شددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية نحو الإسراع في تسجيل العاملين على موقع وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية، وأن انتظام العام الدراسي الجديد بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام ببدء العام الدراسي الجديد 2021/ 2022 حضوريًا بالمدارس، وحرصًا على سلامة جموع العاملين بالمنظومة التعليمية وأبنائنا الطلاب.