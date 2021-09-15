ارتفاع كبير فى أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 15-9-2021

تنشر "الدستور" لقرائها، أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 15 /9 /2021، وذلك لزيادة عمليات البحث عليه عبر محركات البحث الإلكترونية، من قبل المواطنين.

أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك

شهدت أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي، اليوم، زيادة وصلت إلى 27 جنيهًا في الطن ببعض الشركات، حيث تراوحت الأسعار بين 975 إلى 895 جنيهًا للطن الواحد.

واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم، في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت بين 2500 جنيه، و2290 جنيه للطن الواحد.

في حين ارتفعت أسعار الأسمنت المخلوط اليوم، بنحو 7 جنيهات في بعض الشركات، حيث وصلت لـ725 جنيهًا للطن الواحد.

كما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم اليوم، ارتفاعًا في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار بين 990 جنيهًا، و928 جنيهًا للطن الواحد.





أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي في مصر

ارتفع سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، اليوم الأربعاء، من 948 جنيهًا، إلى 975 جنيهًا، بفارق 27 جنيهًا عن أمس.



في حين زاد سعر طن أسمنت المسلح، اليوم الأربعاء، من 943 جنيهًا، إلى 968 جنيهًا، بفارق 25 جنيهًا عن أمس.



ووصل سعر طن الأسمنت بشركة حلوان، اليوم الأربعاء، إلى 943 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات عن أمس.

بينما سجل سعر طن الأسمنت بشركة النصر، اليوم الأربعاء، 943 جنيهًا، بزيادة 15 جنيهًا عن أمس.

وبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويس، اليوم الأربعاء، 940 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات عن أمس.

فيما سجل سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، 938 جنيهًا.



في حين وصل سعر طن الأسمنت بشركة المصري، اليوم الأربعاء، إلى 938 جنيهًا، بزيادة 18 جنيهًا عن أمس.

وبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السهم، اليوم الأربعاء، إلى 925 جنيهًا.

كما ارتفع سعر الأسمنت للطن بشركة وادي النيل، اليوم الأربعاء، من 908 جنيهات إلى 925 جنيهًا، بفارق 17 جنيهًا.

وزاد سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، اليوم الأربعاء، من 890 جنيهًا إلى 900 جنيهًا، بفارق 10 جنيهات.

كما وصل سعر الأسمنت للطن بشركة المعلم، اليوم الأربعاء، إلى 895 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات عن أمس.

في حين ارتفع سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 425، اليوم الأربعاء، من 890 جنيهًا إلى 895 جنيهًا، بزيادة قدرها 5 جنيهات.

بينما سجل سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف، اليوم الأربعاء، 895 جنيهًا، بزيادة 7جنيهات عن أمس.



أسعار الأسمنت الأبيض

استقر سعر طن أسمنت الأبيض العادة، اليوم الأربعاء، عند 2500 جنيه.

ووصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء، اليوم الأربعاء، إلى 2460 جنيهًا.

في حين بلغ سعر طن أسمنت رويال العادة، اليوم الأربعاء، 2430 جنيهًا.

وجاء سعر طن أسمنت الواحة الأبيض، اليوم الأربعاء، 2425 جنيهًا.

بينما سجل سعر طن أسمنت سوبر رويال، اليوم الأربعاء، 2390 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المخلوط

زاد سعر طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات، اليوم الأربعاء، من 760 جنيهًا إلى 765 جنيهًا، بزيادة قدرها 5 جنيهات.

ووصل سعر طن أسمنت شركة الواحة، اليوم الأربعاء، إلى 758 جنيهًا، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن أمس.

وسجل سعر طن أسمنت شركة إيه وان، اليوم الأربعاء، 740 جنيهًا، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن أمس.

وارتفع سعر طن أسمنت شركة النخيل، اليوم الأربعاء، من 720 جنيهًا إلى 725 جنيهًا، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن أمس.



أسعار الأسمنت المقاوم

زاد سعر طن أسمنت شركة السويدي، اليوم الأربعاء، إلى 990 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا عن أمس.

في حين سجل سعر طن أسمنت شركة المسلح، اليوم الأربعاء، 988 جنيهًا، بزيادة 18 جنيهًا عن أمس.

وارتفع سعر طن أسمنت شركة قاهر البحار، اليوم الأربعاء، من 970 جنيهًا، إلى 988 جنيهًا، بزيادة قدرها 18 جنيهًا.

بينما وصل سعر طن أسمنت شركة السويس سي ووتر، اليوم الأربعاء، إلى 973 جنيهًا، بزيادة قدرها 13 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أسمنت شركة السهم، اليوم الأربعاء، من 948 جنيهًا، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن أمس.

في حين جاء سجل سعر طن أسمنت شركة آسيك سي ووتر، اليوم الأربعاء، 928 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات عن أمس.