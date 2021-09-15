الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تدشين تجربة جديدة لـ«الأراجوز» بطريقة مبتكرة

فريق نمرة أراجوز
فريق نمرة أراجوز

يعتبر فن الأراجوز من فنون التراث المصري الذي تصل جزوره إلى العصر الفرعوني مرورًا بالعصور المختلفة، وما زال عالقًا بالأذهان وحاضرًا في الوجدان حتى يومنا هذا، فهو البطل الساخر الذي لطالما تناول العديد من القضايا والأحداث في وقتها في شكل وجبات سلسة ورائعة ممزوجة بالضحك الهادف، كما أنه لم يقتصر على الأطفال فقط  بل أيضًا معشوقًا من الكبار.

فريق نمرة أراجوز

في عام 2018، نجحت وزارة الثقافة بإدراج الأراجوز في قائمة الصون العاجل للتراث غير المادي بمنظمة اليونسكو ما جعل دفع الدكتور أسامة محمد على أستاذ الأشغال الفنية والعرائس بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة بتدشين تجربة جديدة للأراجوز أطلق عليها «نمرة أرجوز» يهدف من خلالها تطوير الصورة البصرية لفن الأراجوز، وتعد هذه الخطوة ترميمًا لهذا الفن العريق، مما يجعله دائمًا في شكل متطور ينقل في حالة شابة بين الأجيال وفقًا لإفرازات العصر.

فريق نمرة أراجوز

وتستهدف أيضًا التجربة خروج شباب عرائسيين للسوق في ظل ما يشهده هذا الفن بقصور خاصة في منطقة التشكيل العرائسي، وشارك فص التجربة نحو 28  طالبًا من طلبة كلية التربية النوعية بإجمالي عدد عرائس 154، منهم لشخصية الأراجوز فقط 37 عروسة متنوعة الشكل والهيئة، والباقي شخصيات متنوعة، كما أننا نعمل على  تجهيز نص درامي لبعض عرائس هذا المعرض كتجربة درامية تقدم من مسرح الأراجوز.

فريق نمرة أراجوز

وأضاف: أن الشباب المشاركين معه في التجربة هم من تلاميذه، وهم  شباب واعد ولديهم إخلاص وصدق في عملهم جعلني أشعر بمسؤولية أكبر تجاههم ونحو التجربة، ودفعتني لمواصلة الليل بالنهار لخروج هذا العمل على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الجمهور كان ضمن دوافعه للعمل حيث رأي في أعينهم نظرة السعادة والإنبهار، وحدث بينه وبين الدمية المعروضة حالة من الألفة و الارتياحية، فكان البعض يقف أمام أحدهم وأشعر وكأنه يعود بذكرياته إلى بعض المواقف والأحداث التي ذكرته بها ملامح هذه الشخصية.

فريق نمرة أراجوز
الأراجوز التراث المصري اليونسكو نمرة ارجوز جامعة القاهرة

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