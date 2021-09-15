«الأزهر للفتوى» يستقبل أول وفود برلمان الطلائع من قنا

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر الشريف، وفد برلمان الطلائع والشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة، وقد ضم الوفد 46 شابًا وفتاة من محافظة قنا.

ويعد هذا الفوج هو الأول على أن تتبعه وفود باقي المحافظات في إطار مبادرة «نور فكرك ..ابنِ وعيك» حيث تعد هذه المبادرة التي أعلن عنها برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن تدشينها مع وزارة الشباب والرياضة مساء الأحد الماضي بمركز التعليم الميداني التابع لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولفيف من أعضاء المركز وقيادات الوزارة.

وبدأت فعاليَّات اللقاء الأول اليوم بكلمة تعريفية عن دور الأزهر الشريف في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم وضبط الفتوى، ثم محاضرة توعوية عن حب الوطن والمواطنة والانتماء، حاضر فيها أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور رضا محمود السعيد، مدير إدارة الدعم الأكاديمي والتدريب بالمركز.

وقد أثنى الحديدي في بداية كلمته على التعاون البناء والمُثمر بين الأزهر الشريف الذي يمثله في هذه البرامج مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ووزارة الشباب والرياضة، ثم تحدث عن حب الوطن وأنه نابع من آيات القرآن الكريم ومقاصد الشريعة الإسلامية والمقاصد العليا الحاكمة التي توجّه نحو تحقيق العمران وبناء الإنسان، وفي نهاية كلمته حثَّ الحديدي الشباب على أهمية تحديد أهدافهم، وإدارة أوقاتهم بما يساهم في بناء الذات، وتجاوز عقبات الحياة وتحدياتها، والتميز، وبناء ورفعة الأوطان.

وخلال كلمته تحدث السعيد عن جهود الدولة المصرية في ترسيخ مفهوم المواطنة، وضمان الحقوق، والعيش المشترك، والتسامح بين شركاء الوطن الواحد، كما تحدث عن جهود الأزهر الشريف في دعم روح التسامح والتعايش، وجاء بعدها محاضرة" ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وآدابه".

وحاضر فيها الدكتور محمد محمود صبري عضو إدارة الدعم الأكاديمي بالمركز، والشيخ محمد العماوي عضو الفتوى بالمركز، واستمع المحاضرون للشباب، وأجابوا عن أسئلتهم واستفساراتهم، واختتمت فعاليات اليوم بجولة تفقدية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وتسلم أعضاء البرلمان شهادة بحضور اليوم التدريبي للمبادرة.