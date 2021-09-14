الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق ناجح لصاروخ «سويوز» الروسي حاملا 34 قمرا بريطانيًا

انطلاق ناجح لصاروخ
انطلاق ناجح لصاروخ سويوز

انطلق صاروخ "سويوز 2.1 بي" بنجاح من مطار "بايكونور" الفضائي في كازاخستان حاملا 34 قمرا صناعيا بريطانيا للاتصال من نوع OneWeb.

وبحسب ما أوردته شبكة "روسيا اليوم" فقد انطلق الصاروخ في الساعة 21:07 مساء الثلاثاء، بتوقيت موسكو.

وفي وقت لاحق أكد مدير مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين، أن عملية الإطلاق تمت بشكل طبيعي وأن جهاز "فريغات" مع الأقمار البريطانية انفصل عن الصاروخ في مرحلة ثانية من الرحلة لإيصال الأقمار إلى مداراتها المنشودة.

وأصبحت عملية الإطلاق هذه الـ15 من نوعها منذ مطلع العام، ومن المقرر أن يبلغ عددها الإجمالي 29 حتى نهاية السنة.

وبعد إيصال الأقمار الـ34 البريطانية إلى المدار، سيبلغ عددها 322 قمرا.

ومن المقرر إطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb البريطانية في 14 أكتوبر المقبل من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

وكان، مدير البرامج العلمية الواعدة في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، ألكسندر بلوشينكو، في تقرير قدمه لمؤتمر الغاز المسال الدولي السنوي، في 19 مارس الماضي، أن روسيا تعتزم أن تطلق لغاية عام 2030 ما لا يقل عن 14 صاروخا متعدد الاستخدام من طراز "آمور" يعمل بالغاز المسال.

وأوضح أن القطاع الفضائي سيحتاج كل عام إلى 2.8 طن من الغاز المسال لتنفيذ تلك المهمة.

يذكر أن "روس كوسموس"  ومركز "بروغريس" الروسي للصواريخ الفضائية وقعا في أكتوبر الماضي  اتفاقية إعداد مشروع تقني لأول صاروخ روسي متعدد الاستخدام يعمل بالغاز المسال (غاز الميثان).

وسيطلق الصاروخ، حسب الاتفاقية، من مطار "فوستوتشني" الفضائي الواقع في شرق روسيا وستعود مرحلته الأولى إلى الأرض بعد إطلاق الصاروخ إلى الفضاء.

أما مدير عام مركز "بروغريس" الفضائي الروسي، دميتري رومانوف، فأعلن مؤخرا للصحفيين أن العمل على إعداد مشروع صاروخ " آمور" متعدد الاستخدام " سيختتم في الربع الثالث من العام الجاري.

يذكر أن "آمور" هو صاروخ قادر على إطلاق 10.5 طنا من الحمولة المفيدة إلى مدار الأرض المنخفض. ويتوقع أن يحل "آمور" في المستقبل محل صاروخ "سويوز – 2"  الروسي الفضائي الأقل قدرة.

صاروخ سويوز1 2بي روسيا إطلاق صاروخ مطار بايكونور الفضائي 34قمر صناعي بريطاني

رئيس التحرير

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