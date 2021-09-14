الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس الإدارة المركزية الأزهرية يكرم حفظة القرأن الكريم بالخارجة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرّم الدكتور أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالوادي الجديد، الثلاثاء، حفظة القرآن الكريم بمكتب بر الوالدين التابع للأزهر بحي السبط بمدينة الخارجة، يرافقه كمال سيف الدين، مدير إدارة المكتبات بالمنطقة، وبهاء الدين مرسي مسؤول العلاقات العامة بالإدارة.

وأكد الدكتور أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية الازهرية لمحافظة الوادي الجديد، في كلمته الحث على أهمية رسالة الأزهر وتشجيع التلاميذ على حفظ القرآن ودخول المعاهد الأزهرية، مؤكدًا أن الكتاتيب لها دور مهم في تنشئة التلميذ على وسطية الإسلام واعتداله وأن حفظ القرآن الكريم في الصغر هو سر التفوق العلمي في الكبر، موضحًا أنه لا بدّ للمسلم معرفة ما أعده الله لقارئ القرآن الكريم من الجوائز العظيمة في الدنيا والآخرة، لافتًا إلى أن حفظ القرآن الكريم يحفظ اللغة العربية من الإندثار وأن الأسلوب الأمثل للحفظ هو التلقين من المحفظ مباشرة، لأن القرآن له آدائه الخاص والإداء القرآني الصحيح ولا يتم إلا بالتلقي المباشر حتى يسمع المحفظ نطق الطفل.

وخلال اللقاء، تم تكريم الطالبة مريم عماد فودة التي نجحت في ختم القرآن، وبعض من التلاميذ الفائزين والحافظين لعدد من أجزاء كتاب الله، وفي نهاية اللقاء وجه عبدالعظيم الشكر للقائمين على المكتب، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

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كرم رئيس الإدارة المركزية الازهرية الوادي الجديد القرآن الكريم تشجيع التلاميذ وسطية الإسلام

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