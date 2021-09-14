التحريات فى حريق عقار من  10 طوابق بالمطرية: انفجار التكييف السبب

كشفت التحريات الأولية لنشوب حريق بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة المطرية بأن انفجار جهاز التكييف هو السبب الرئيسي للحريق ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

وكان أصيب شخصان في حريق عقار مكون من 10 طوابق بمنطقة المطرية.

البداية كانتب بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق فى عقار بالمطرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برفقة المقدم كريم بحيري رئيس مباحث المطرية، وتبين نشوب حريق بشقه بالدور الارضى بعقار مكون من 10 طوابق واصابة شخصين تم نقلهم للمستشفى بسيارتي إسعاف وقام رجال الإطفاء بإخماد النيران وجارٍ عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

طرق الوقاية من الحرائق

كثير من حرائق الشقق السكنية تنتشر فى فصل الصيف، وذلك بسبب موجات الحرارة الشديدة التى تشهدها البلاد كل عام، وهي قد تكون ناتجة عن الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية بالتزامن، ولتفادى تلك الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق.

ونرصد في التقرير التالى أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى:-

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

6- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية