تنفيذ 77 قرار إزالة تعديات بأرض اللاجون فى السويس

واصلت محافظة السويس تنفيذ قرارات الإزالة، للمباني المقامة على أراضي الدولة بمنطقة اللاجون، خلال الموجة ال 18 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.

جانب من عملية الإزالة

وتنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتنفيذ القانون واسترداد حق الشعب وفي اطار اليوم الثاني للموجة ١٨ لازالة التعديات والاشغالات ومتابعة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد واللواء حسام توفيق مساعد مدير الأمن بمتابعة اعمال ازالات التعديات والاشغالات بمنطقة ارض اللاجون بحي الجناين والتي اسفرت عن تنفيذ 77 قرارا علي مساحة 8830مترا لازالة تعديات بالبناء بالطوب الابيض علي ارض املاك دولة.

جانب من عملية الإزالة



وتابع أعمال الازالة لثاني يوم علي التوالي كلا من عالية فريد رئيس حي الجناين والضبع ناشد مدير الازمات والكوارث بالمحافظة والمهندس أحمد شعبان مدير جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندس مايكل مدير الادارات الهندسية بحي الجناين والتنظيم والاشغالات بالحي، وخلال المتابعة تم التاكيد علي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

جانب من عملية الإزالة

وكانت لجنة البت بمحافظة السويس قد عقدت اجتماعها الـ14، أمس الاثنين، لاستعراض عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين أوضاعهم طبقا لقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأراضى واسترداد حق الشعب.