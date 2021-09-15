الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد إعلان خطبتها رسمياً.. تاريخ علاقة هدسون وفوجيكا

هدسون وفوجيكا
هدسون وفوجيكا

كشفت الممثلة الأمريكية كيت هدسون (42 عاماً) عن خطبتها من صديقها داني فوجيكاوا (35 عاماً) عبر منشور على صفحتها على موقع إنستجرام لمشاركة الصور.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن هدسون نشرت صورة لها مع داني، أثناء وقوفهما على قمة جبل ويظهر الشاطئ في الأسفل، وهي ترتدي خاتم الخطبة.

وكانت العلاقة بين داني وكيت قد بدأت عام 2016، ولديهما ابنة تدعى روز تبلغ من العمر عامين.

كما أن كيت لديها ابن (17 عاماً) من زوجها السابق كريس روبنسون، الذي استمر زواجهما من 2000 حتى 2007.

كما أن لديها ابن (9 أعوام) من خطيبها السابق المغني والموسيقي وكاتب الأغاني ماثيو بيلامي.

وسبق وتم الإعلان عن ارتباطهما الرسمي كحبيبين على السجادة الحمراء في مايو 2019، إلا أنهما يعرفان بعضهما البعض منذ أكثر من 15 عاماً.

تاريخ العلاقة بين الثنائي

سبق لهدسون التصريح بذلك خلال ظهورها في برنامج The Talk قائلة «لقد عرفنا بعضنا البعض منذ 15 عاماً، إنه أخ غير شقيق صديقي المفضل»، أي إنه في الماضي كانت علاقتهما قائمة على الصداقة فقط.

وفي أغسطس 2019 تحدثت هدسون عن رغبتها في الزواج من فوجيكاوا، قائلة إنه شيء فكرت فيه لفترة طويلة، مشيرة إلى أنها تزوجت من قبل وتدرك أنها ليست الخطوة الصحيحة دائماً.

ونوهت لأنها بصفتها شخصاً عاش تجربة زواج فاشلة في ما سبق فهي تتمهل في اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الحالي، ورأت وقتها أن الزواج ليس ضرورياً في كثير من الأحيان طالما علاقتها جيدة مع حبيبها فوجيكاوا.

كيت هدسون الممثلة كين هدسون الممثلة كيت الثنائي هدسون وفوجيكا كيت وفوجيكا

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