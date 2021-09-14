الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مقتل شاب على يد مجهولين أثناء خروجه من مسجد بالدقهلية

جثة
جثة

شهد مركز شربين بمحافظة الدقهلية، الثلاثاء، واقعة مقتل شاب بـ٣ طلقات نارية أطلقها مجهولون أثناء خروجه من المسجد.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية يفيد بحدوث إطلاق نار على شاب أثناء خروجه من مسجد بقرية الأحمدية التابعة لمركز شربين وسقوط الشاب متأثرًا بإصابته.

تم نقل الشاب إلى مستشفى شربين العام فى حالة حرجة وتوفى عقب وصوله مباشرة، وانتقل ضباط المباحث لمسرح الجريمة و تبين وفاة أحمد كامل العجمى، متأثرا بإصابته بـ٣ طلقات خرطوش.

ووفق روايات شهود عيان أكدوا أن ٣ أشخاص مجهولين أطلقوا النيران على الشاب أثناء خروجه من المسجد وفروا هاربين مستخدمين دراجة نارية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

الدقهلية شربين مقتل شاب طلقات نارية

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وائل لطفي

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