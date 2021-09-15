«جهاز التجارة الداخلية» يطلق 5 خدمات جديدة للسجل التجارى على مستوى الجمهورية

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، إضافة خدمات مميزة ضمن باقة خدمات السجل التجاري، وإتاحة تقديمها من أي مكتب على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل قيد السجل التجاري.

يأتي ذلك عملًا بما تضمنه المحور الرابع من استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 «محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية»، والذي تتمثل رؤيته في أن يصبح الجهاز الإداري بحلول عام 2030 جهاز كفء وفعّال، يحسّن إدارة موارد الدولة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة؛ ويخضع للمساءلة ويعلي من مستوى رضاء العميل عن الخدمة ويتفاعل معها ويشارك فيها.

وأكد الجهاز- في بيان رسمي له مساء اليوم- أنه تم وضع خطة طموحة لتطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى مكاتب يكون لها تصميم عصري ذو طابع خاص ومتفرد يُقدم من خلالها حزمة من خدمات السجل التجاري بصورة لائقة ومتميزة لتتواكب مع ما يصبو إليه متلقي الخدمة.

وأوضح الجهاز، أنه في إطار السعي لإطلاق جيل جديد من الخدمات التجارية المتكاملة فإنه اعتبارًا من تاريخ 1 /10 /2021 سيتم تقديم بعض خدمات السجل التجارى بشكل متميز ومتكامل دون ارتباط متلقي الخدمة بالموقع الجغرافى لأصل قيد المنشأة أو الشركة أو لطالب الخدمة، وتشمل هذه الخدمات الأتي:

أولًا: خدمة التجديد العادي لقيد المنشآت الفردية «خلال الشهر الأخير من فترة سريان القيد كل خمس سنوات».

ثانيًا: خدمة التجديد المضاعف لقيد المنشآت الفردية «بعد نهاية فترة سريان القيد بالسجل التجاري».

ثالثًا: خدمة الحصول على شهادة سلبية تفيد بعدم قيد السجل التجاري.

رابعًا: خدمتى الاستدلال والاستعلام على القيد بالسجل التجاري، وهما خدمتان مستحدثتان ويقدمان لأول مرة بالسجل التجاري.