سر تغيير اسم مسلسل «الستات بتعرف تقتل» لـ«بيت المعادى»

يواصل المخرج محمد سلامة تصوير مشاهد مسلسله الجديد "بيت المعادي" الذي يقوم ببطولتة كل من كندة علوش وتارا عماد وإنجي المقدم، حيث انتهى من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد العمل ويواصل تصوير المشاهد المتبقية على قدم ساق نظرًا لاقتراب عرض المسلسل.

كواليس تصوير المسلسل

سر تغيير اسم المسلسل

وعلمت "الدستور" أن صناع المسلسل، وعلى رأسهم المخرج محمد سلامة، فضلوا تغيير اسم المسلسل من "الستات بتعرف تقتل" إلى "بيت المعادي" ليتناسب أكثر مع أحداث المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول 3 قصص لثلاث سيدات كل منهن له خط درامي وسيتم تقديم المسلسل في 12 حلقة وسيتم عرضه على أحد المنصات الإلكترونية.

تفاصيل مسلسل بيت المعادي

مسلسل "بيت المعادي" مأخوذ عن فورمات أمريكي ويقوم ببطولته كل من كندة علوش وميرهان حسين وإنجي المقدم وصبري فواز وأحمد وفيق وتارا عماد وإنجي كيوان، بجانب عدد آخر من الفنانين وسيناريو وحوار محمد عزت وهو من إخراج محمد سلامة.

كواليس تصوير المسلسل

إنجي كيوان تنتهي من تصوير مشاهدها

وكانت الموديل والفنانة إنجي كيوان أعلنت عبر حسابها على إنستجرام انتهاء تصوير مشاهدها في المسلسل حيث نشرت إنجي، صورا من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "فركش الآن.. يشرفني ويسعدني حقًا أن أتيحت لي الفرصة للعمل في مثل هذا المشروع المثير مع هذا الفريق المذهل".

محمد سلامة قدم في رمضان الماضي مسلسل "موسى"

يذكر أن المخرج محمد سلامة قدم خلال السباق الرمضاني الماضى مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، محمد أحمد ماهر، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق ومن تأليف ناصر عبدالرحمن.