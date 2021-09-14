أمين الفتوى: الموتى يحسون ويشعرون بنا أكثر ما نشعر ببعضنا

هل يشعر بنا الموتى؟ سؤال تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة إحساس الموتى بنا، وذلك بعد فقدان الكثير من الأحبة والأصدقاء لنا في ظل ما يمر به العالم من جائحة كورونا المستجدة التي راح ضحيتها الآلاف حول العالم منذ بدايتها.

من ناحيته، قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الموتى يشعرون بنا أكثر ما نحن نشعر ببعضنا، حيث قال النبي فى موتى بدر الذين هم كفار أثبت لهم إدركا فقال للصحابي ما أنت بأسمع منهم، يسمعون ويحسوا ويدركوا، لأن الإنسان مكون جسد وروح، والجسد بالنسبة للروح مثل القفص، حادد بمعنى مقيضها.

وأضاف ممدوح أن الميت يشعر بنا، ومن يريد أن يقرأ القرآن سيصل ثوابه للميت ويشعر به، ويشعر بأقاربه في أفراحهم وأحزانهم.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.