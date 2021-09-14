الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة عين شمس تستقبل رئيس الجامعة الوطنية للغات بباكستان

سعود خلال استقباله
سعود خلال استقباله رئيس الجامعة الوطنية

استقبل عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، رئيس الجامعة الوطنية للغات الحديثة بباكستان.

رافق رئيس الجامعة الوطنية بباكستان خلال الزيارة الملحق الثقافي بجمهورية باكستان بمصر وعميدة كلية اللغات بالجامعة الوطنية.

حضر الزيارة شهيرة سمير، مدير قطاع العلاقات الدولية ووكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس والدكتورة شرويت الأحمدى مدير إدارة الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس.

كما تم الاتفاق خلال الزيارة على التجهيز لمذكرة تفاهم بين الجامعتين، حيث ناقش الطرفان آليات وسبل التعاون بين الجامعتين فيما يتعلق بالتبادل الطلابى وأعضاء هيئة التدريس مع تبادل لورش العمل وتبادل للأنشطة الثقافية والعلمية بين الطرفين، كما استعرض الطرفان خلال الزيارة البرامج المتعلقة بالجامعتين وفى نهاية اللقاء أهدى سعود كتاب قصر الزعفران لرئيس الجامعة الباكستاني.

فى نهاية اللقاء، أهدى الدكتور عبدالفتاح سعود كتاب قصر الزعفران لرئيس الجامعة الباكستاني.

المملكة المتحدة باكستان تنسيق المرحلة الثالثة مذكرة تفاهم سمير الوطنية لندن التعليم العالي وزارة التعليم مجتمع الشعب ندب

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

تخفيضات تصل لـ30%.. تفاصيل معرض «أهلا مدارس» لدعم المواطنين

«زهقت من الدنيا».. القصة الكاملة لانتحار سيدة بولاق بعد منشور «فيسبوك»

لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2022

بيراميدز يحسمها: عبدالله السعيد ليس للبيع

بعد أسبوع من إيقافه.. حسن شاكوش لـ هاني شاكر: أتمنى أرجع للغناء قريبًا

كيف هيأت مبادرة «حياة كريمة» مدارس القرى للعام التعليمى الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

«كيف هُزمنا؟».. إسرائيل تكشف كواليس جديدة عن حرب أكتوبر (فيديو وصور)

سفير البحرين لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده (صور)

إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا