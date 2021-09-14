جامعة عين شمس تستقبل رئيس الجامعة الوطنية للغات بباكستان

استقبل عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، رئيس الجامعة الوطنية للغات الحديثة بباكستان.

رافق رئيس الجامعة الوطنية بباكستان خلال الزيارة الملحق الثقافي بجمهورية باكستان بمصر وعميدة كلية اللغات بالجامعة الوطنية.

حضر الزيارة شهيرة سمير، مدير قطاع العلاقات الدولية ووكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس والدكتورة شرويت الأحمدى مدير إدارة الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس.

كما تم الاتفاق خلال الزيارة على التجهيز لمذكرة تفاهم بين الجامعتين، حيث ناقش الطرفان آليات وسبل التعاون بين الجامعتين فيما يتعلق بالتبادل الطلابى وأعضاء هيئة التدريس مع تبادل لورش العمل وتبادل للأنشطة الثقافية والعلمية بين الطرفين، كما استعرض الطرفان خلال الزيارة البرامج المتعلقة بالجامعتين وفى نهاية اللقاء أهدى سعود كتاب قصر الزعفران لرئيس الجامعة الباكستاني.

فى نهاية اللقاء، أهدى الدكتور عبدالفتاح سعود كتاب قصر الزعفران لرئيس الجامعة الباكستاني.