الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الجيزة تتفقد مشروع إنشاء خزان مياه الشرب بأرض اللواء

مشروع إنشاء خزان
مشروع إنشاء خزان مياه الشرب بأرض اللواء

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة .

وفي ذلك الإطار تفقدت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، مشروع إنشاء خزان مياه الشرب بمنطقة أرض اللواء ويرافقها وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية وهي الجهة الممولة للمشروع من خلال التعاون المثمر بين محافظة الجيزة والوكالة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمشروع والتجهيزات النهائية لدخوله الخدمة.

أكدت نائب المحافظ أن المشروع من المنتظر الانتهاء منه خلال شهر ليتم البدء في التشغيل التجريبي له وذلك بعد الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي له .

وأشارت إلى أن الخزان تصل سعته التخزينية إلى ٦ آلاف م٣ وبتكلفة تصل إلى ٢٤ مليون جنيه وسوف يسهم في توفير مياه الشرب النقية لحوالي 35 ألف أسرة.

وأضافت أن المحافظة حريصة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بما يعود بالنفع على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

إنشاء الصرف الصحي مدن مياه التيار المجتمع المدنى صرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

تخفيضات تصل لـ30%.. تفاصيل معرض «أهلا مدارس» لدعم المواطنين

«زهقت من الدنيا».. القصة الكاملة لانتحار سيدة بولاق بعد منشور «فيسبوك»

لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2022

بيراميدز يحسمها: عبدالله السعيد ليس للبيع

بعد أسبوع من إيقافه.. حسن شاكوش لـ هاني شاكر: أتمنى أرجع للغناء قريبًا

كيف هيأت مبادرة «حياة كريمة» مدارس القرى للعام التعليمى الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

«كيف هُزمنا؟».. إسرائيل تكشف كواليس جديدة عن حرب أكتوبر (فيديو وصور)

سفير البحرين لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده (صور)

إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا