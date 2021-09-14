نائب محافظ الجيزة تتفقد مشروع إنشاء خزان مياه الشرب بأرض اللواء

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة .

وفي ذلك الإطار تفقدت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، مشروع إنشاء خزان مياه الشرب بمنطقة أرض اللواء ويرافقها وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية وهي الجهة الممولة للمشروع من خلال التعاون المثمر بين محافظة الجيزة والوكالة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمشروع والتجهيزات النهائية لدخوله الخدمة.

أكدت نائب المحافظ أن المشروع من المنتظر الانتهاء منه خلال شهر ليتم البدء في التشغيل التجريبي له وذلك بعد الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي له .

وأشارت إلى أن الخزان تصل سعته التخزينية إلى ٦ آلاف م٣ وبتكلفة تصل إلى ٢٤ مليون جنيه وسوف يسهم في توفير مياه الشرب النقية لحوالي 35 ألف أسرة.

وأضافت أن المحافظة حريصة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بما يعود بالنفع على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.