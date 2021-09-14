مهرجان جرش للثقافة يربط شراء تذاكره بمنصة وزارة الصحة الأردنية

أعلنت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون فى دورته الـ"35" بالأردن، والذي يقام تحت شعار "جرش مزينة بالفرح" خلال الفترة من 22 سبتمبر الجارى وحتى 2 أكتوبر المقبل، عن إتاحة تذاكر حفلات نجوم المهرجان من خلال موقع سجلني عبر الرابط www.sajilni.com المرتبط إلكترونياً بمنصة لقاحات كورونا التابعة لوزارة الصحة الأردنية.

وأعلنت إدارة المهرجان فى بيان رسمى، منذ قليل، أنه يسمح لكل شخص فوق سن الثامنة عشرة ومتلقي لقاح كورونا شراء تذكرة بحد أعلى، علماً بأن تذاكر حفلات النجوم العرب قيمتها 15 ديناراً أردنياً، وأن تذاكر حفلات النجوم الأردنيين (مجانية) دعماً للفنانين ولجمهور المهرجان، واحتفالاً بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.

وكانت بدأت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، الاستعداد للمشاركة في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ35، حيث تفتح ماجدة أولى فعاليات المسرح الجنوبي، التي تنطلق 22 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال ليلة استثنائية تعد من أهم ليالي مهرجان جرش.

يأتي استعداد الرومي وفرقتها الموسيقية لتقديم برنامج غنائي يليق بالمهرجان وجمهورها العربي الذي ينتظرها في الأردن، وفي تغريدات لها على تويتر، غازلت الفنانة الكبيرة جمهورها قائلة: "إلى جرش.. اشتقنا إلى عمان وأهل عمان".

مهرجان جرش للثقافة والفنون هو مهرجان فنّي ثَقافي يُقام سنوياً في مدينة جرش الأثريّة شمال الأردن، تأسس سنة 1981.

يقدم المهرجان عروضا فولكلورية راقصة، والتي تؤديها فِرق محليّة وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غِنائية لمغنين عرب وعالميين، ويقدم المهرجان مبيعات للمصنوعات اليدوية التقليدية.

بدأ المهرجان متواضعاً، وقامت جامعة اليرموك برعايته. ثم تطور إلى مهرجان رسمي ترعاه وزارة الثقافة. كان المهرجان يعقد في جرش، في يوليو من كل عام، ويستخدم المدينة الأثرية كموقع لفعالياته الفنية والثقافية.

ويمتاز المهرجان بالعروض الفولكلورية الراقصة التي تؤديها فرق محلية وعالمية، ورقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والشعرية، والمسرحيات وعروض الأوبرا، وأمسيات غنائية لمغنين أردنيين وعرب، كما يقام على هامشه معرض لبيع المصنوعات اليدوية التقليدية.

خلال فترة إقامته حضره عشرات الوجوه الفنية والأدبية مثل فيروز، صباح فخري، جورج وسوف، محمد عبده، نجاة الصغيرة، سعدون جابر، وردة، سميرة سعيد، مارسيل خليفة، ماجدة الرومي، الملحن طه راشد، أدونيس الشاعر، ملحم بركات، البردوني الشاعر، الشاعر محمود درويش ،الشاعر سميح القاسم.

شهد المهرجان انطلاقة فنانين مثل كاظم الساهر وأحلام، وأشار بعض المصادر غير الرسمية إلى أن خسائره السنوية تصل إلى نصف مليون دولار، بينما نفت وزارة السياحة ذلك وأعلنت أن حجم الإنفاق عليه أقل من ذلك بكثير.