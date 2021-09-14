تنظر الدائرة العاشرة جنوب، غدًا، أولى جلسات محاكمة عاطل عرض نجله للبيع عبر فيسبوك بالدقي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمر أحمد سلامة وتامر محمد وهيثم محمود عبدالرحيم عبدالمنعم.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم (ابراهيم.ش) بالاتجار بنجله علي إبراهيم بأن قام بعرضه للتصرف بالبيع علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقابل الحصول علي مبالغ مالية وكان ذلك باستغلال سلطته بالولاية عليه، وذلك حال كونه طفلا لم يبلغ من العمر السابعة من العمر علي النحو المبين بالأوراق.

أضاف أمر الإحالة أن المتهم عرّض حياة الطفل المجني عليه للخطر بأن قام بعرض نجله للبيع على موقع "فيسبوك".

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم بالاعتداء علي المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بان قام بعرض نجله للبيع علي منصات التواصل.

شهادة الشهود

وقال شادي محمد، رائد شرطة، مفتش مباحث إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن معلومات وردت إليه مفادها قيام المتهم بتدشين حساب على موقع التواصل الاجتماعي مستخدمًا إياه في الإعلان عن رغبته في التصرف والبيع لنجله الطفل، مقابل مبلغ مالي وعليه أمكن التواصل معه عن طريق تطبيق ماسنجر والهاتف الجوال، لاستدراجه بأن أوهمه برغبته في شراء ذلك الطفل مقابل مبلغ مالي قدره ثمانون ألف جنيه مصريًا واتفقت علي تحديد موعد ومكان التقابل.

أضاف شادي أنه وبالانتقال بناءً علي ذلك الاتفاق أبصر المتهم وبرفقته نجله المتفق علي بيعه فتمكن من ضبطهما وما بحوزته من هاتفين حوالين يحوي أحدهما علي العديد من الرسائل والمحادثات النصية الدالة على ارتكاب المتهم لجريمة الترويج لبيع نجله مقابل مبالغ مالية، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بارتكابه تلك الواقعة.

ملاحظات النيابة

ثبت بتقريرمصلحة الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للطفل "علي" قد اشتركت في أحد شقيها مع البصمة الوراثية للمتهم ولا يوجد ما يمنع كون المتهم والد الطفل.

ثبت بتقرير باحث المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجني عليه معرض للخطر والاستغلال من قبل والده المتهم وأوصي بإيداعه إحدي دور الرعاية.



قرر المتهم أنه علي إثر تعرضه لضائقة مالية قام بالنشر علي مواقع التواصل فيسبوك، عن رغبته في عرض نجله الطفل للتبني مقابل مبلغ مالي.