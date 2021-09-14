الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ما حكم الشرع فى جمع رفات الموتى ودفنها فى مقبرة واحدة؟

حكم الشرع في نبش
حكم الشرع في نبش القبور

من الأسئلة التي تصدرت مؤشرات البحث خلال هذه الساعات، وذلك بعد انتشار وباء كورونا المستجد، وتزايد حالات الوفاة، فقد ورد العديد من الأسئلة إلى جروبات الفتوى على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، حيث يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع في نبش القبور القديمة وجمع رفات الموتى ودفنها في مكان واحد وذلك من أجل بناء مقابر أخرى جماعية، وذلك نظرًا لعدم وجود أماكن آخرى لديهم للدفن إلا في هذه الأماكن فقط، علمًا بأن أسعار الأراضي مرتفعة ولا توجد أموال لشراء مقابر جديدة.

وعند الرجوع إلى لجنة الفتوى التابعة للجامع الأزهر، فقد ردت على كل ما يدور في أذهان الناس حول مسألة نبش القبور لبناء مقابر جديدة بدلا منها، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

حيث ورد إلى لجنة الفتوى بالأزهر، فتوى مشابهة لما يسأل عنه رواد التواصل الاجتماعي بكثرة، فقد يقول: هل يجوز نبش القبور القديمة وجمع ما تبقى من عظام ودفنها، وذلك لإقامة فسقية جماعية للعائلة نظراً لعدم وجود مكان آخر في القرية للدفن إلا هذا المكان؟.

وأجابت اللجنة قائًلة: إنه لا يجوز نبش القبور إلا للضرورة القصوى , والضرورة تقدر بقدرها، بشرط ألا يؤدى ذلك إلى إهانة الموتى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود برقم 3209.
وتابعت اللجنة خلال ردها على ما ورد إليها من فتوى حول حكم الشرع في نبش القبور، وعليه فلا يجوز نبش القبور، ولا نقل الموتى إلى مكان آخر إلا إذا دعت الضرورة لذلك كما قررت الشريعة الإسلامية الغراء قال تعالى (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) {البقرة/173} ومن القواعد الفقهية ( الضرورات تبيح المحظورات).

لجنة الفتوى بالازهر حكم نبش القبور حكم جمع رفات الموتى الجامع الأزهر بناء مقابر جماعية حكم الشرع في جمع عظام الموتى في مكان واحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

تخفيضات تصل لـ30%.. تفاصيل معرض «أهلا مدارس» لدعم المواطنين

«زهقت من الدنيا».. القصة الكاملة لانتحار سيدة بولاق بعد منشور «فيسبوك»

لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2022

بيراميدز يحسمها: عبدالله السعيد ليس للبيع

بعد أسبوع من إيقافه.. حسن شاكوش لـ هاني شاكر: أتمنى أرجع للغناء قريبًا

كيف هيأت مبادرة «حياة كريمة» مدارس القرى للعام التعليمى الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

«كيف هُزمنا؟».. إسرائيل تكشف كواليس جديدة عن حرب أكتوبر (فيديو وصور)

سفير البحرين لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده (صور)

إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا