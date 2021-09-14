الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القصابين»: استهلاك المصريين من اللحوم الحمراء يصل لـ38 ألف طن سنويًا

لحوم طازجة
لحوم طازجة

قال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن استهلاك المصريين من اللحوم الحمراء يصل إلى نحو 38 ألف طن سنويا، لافتا إلى أن متوسط نصيب الفرد منها يبلغ 100 جرام.

وأكد عبدالباسط في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الثروة الحيوانية تحتاج إلى زيادة معدلات الإنتاج وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد حتى نحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. 

وأوضح أن إحياء مشروع البتلو والتوسع في استهداف إنتاج مليون رأس ماشية سنويا خطوة إيجابية على الطريق الصحيح ويتحقق على إثرها نسب عالية في معدلات الاكتفاء الذاتي، وتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم.

مليون الشركات لحوم استيراد خسائر الانتاج استهداف خروج مشروع البتلو المصريين الجزار أسعار اللحوم

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