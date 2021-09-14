الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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الكرازة

مصادر كنسية تنفى رحيل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى

الانبا كيرلس عقب
الانبا كيرلس عقب عودته

نفت مصادر كنسية مطلعة ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن رحيل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي.

وقلت المصادر الكنيسة، لـ"الدستور"، إن الأنبا كيرلس يمكث عقب عودته من مستشفى الجونة بدير الأنبا بضابا بنجع حمادى.

وعاد أسقف نجع حمادي، مساء اليوم إلى مقر إيبارشيته بدير الأنبا بضابا، عقب تعرضه لأزمة صحية منذ أسبوعين دخل على إثرها مستشفى الجونة بالبحر الأحمر.

وأسقف نجع حمادي يعد ثاني الأساقفة الذين يخضعون للعلاج في مستشفى الجونة بالبحر الأحمر عقب تعرضه لأزمة صحية ثم بدأ في استقرار في الحالة الصحية، إذ يعاني أسقف نجع حمادي من الآلام حادة بالعمود الفقري.

وأجرى نيافته عقب دخوله المستشفى بعض التحاليل الطبية اللازمة بحسب توصيات الأطباء، حيث تقرر أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة بمستشفى الجونة.

وشهد مستشفى الجونة خلال الأيام القليلة الماضية زيارات من أساقفة الصعيد للاطمئنان على الحالة الصحية لأسقف نجع حمادي، الذي كان أبرزهم الأنبا تكلا أسقف دشنا، إضافة إلى الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر وعدد غفير من الكهنة.

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