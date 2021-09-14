الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أمين الفتوى: الصدقة وقراءة القرآن والدعاء تنفع المتوفي ويفرح بها

أمين الفتوى بدار
أمين الفتوى بدار الإفتاء

من الأسئلة الشائعة التي تعد محط اهتمام كبير من جانب بعض رواد التواصل الاجتماعي، والتي كثيرًا ما يستفسرون عنها، وهى ما الذي يقدمه الفرد لوالديه بعد مماتهم يمكن أن ينفعهم ويثقل ميزان حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم، ويتكرر هذا السؤال بشكل يومي عبر جروبات الفتوى.
وعند الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية، فقد أجابت عن هذا السؤال من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

حيث قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن النبي عليه السلام أخبرنا في الحديث الشريف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، ويمكن للذين يريدون أن ينفعوا والديهم الدعاء لهم.

وتابع الشيخ ممدوح، كمان يمكن للذين يرغبون في نفع والديهم بعد الموت، أن يخرجوا صدقات على نية أن تكون الثواب لوالديهم، وقراءة القرآن بنية الثواب للميت، فهذه الأشياء يشعر بها الميت ويفرح بها.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

حكم الدعاء للميت حكم اخراج الصدقات للميت حكم قراءة القرآن للميت أمين الفتوى بدار الإفتاء صدقة جارية دار الافتاء

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