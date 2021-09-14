الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عزت العلايلى.. العملاق

عزت العلايلى
عزت العلايلى

فنان ترك بصمات فى تاريخ السينما المصرية، فلا ينسى أحد منا أفلام «الأرض» و«الاختيار» و«السقا مات»، ليس ذلك فقط، فإن أبرز بصمة فى تاريخه كان فيلم «الطريق إلى إيلات»، إنه الفنان الكبير عزت العلايلى. ولد عزت العلايلى فى ١٥ سبتمبر ١٩٣٤ فى حى باب الشعرية بالقاهرة، والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وتخرج فيه عام ١٩٦٠، لكن بسبب وفاة والده لم يتمكن من دخول عالم التمثيل بعد تخرجه، فعمل معدًا فى أحد البرامج التليفزيونية لينفق على إخوته. شارك فى فيلم «رسالة من امرأة مجهولة» عام ١٩٦٢، الذى كان أول ظهور له فى السينما، ثم رشحه بعدها يوسف شاهين لبطولة فيلم «الاختيار» و«إسكندرية ليه» و«الأرض» لعبدالرحمن الشرقاوى الذى يعد من أهم أدواره فى السينما. 

كما شارك فى عدد من الأعمال الأدبية التى تحولت لأفلام مثل فيلم «التوت والنبوت» المأخوذ عن رواية الحرافيش لنجيب محفوظ، وفيلم «السقا مات» ليوسف السباعى.

وشارك أيضًا فى عدد من الأعمال المسرحية أبرزها: «فينوس وأدونيس» لشكسبير، و«أهلًا يا بكوات» من تأليف لينين الرملى، ورحل عن عالمنا فى فبراير الماضى عن عمر ناهز ٨٧ عامًا.

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