فى عيد ميلاده الـ44.. أشهر 5 أفلام لـتوم هاردى أبرزها «venom»

يحتفل الفنان البريطاني توم هاردي بعيد ميلاد الـ44، حيث إنه من مواليد عام 15 سبتمبر لعام 1977 .

وقدم هاردي عشرات الافلام الكبيرة التي لاقت نجاحات عديدة في العالم على مستوى المشاهدة الجماهيرية من خلال تفاعل الجمهور معها وكذلك على مستوى الإيرادات.

وترصد "الدستور" أفضل 5 أفلام قدمها هاردي طوال مسيرته الفنية.

Mad Max: Fury Road

الفيلم تم تقديمه عام 2015، ويعتبر هذا العمل هو فيلم هاردي الرئيسي بشخصية ماكس، وتدور أحداثه في إطار من الفنتازيا الغريبة ومطاردة للقوافل في الصحراء الأسترالية، حيث يتحكم أحد أمراء الحرب في النفط والماء والرصاص والاكل، وجسد هاردي شخصية ماكس روكاتانسكي وهو رجل قانون تعذبه ذكريات الزوجة والطفل الذي لم يتمكن من إنقاذه.

The Revenant

الفيلم أنتج عام 2015 وربما كان هذا الدور هو أكثر الأدوار المعقدة التي قدمها، حيث فقد جسد شخصية جون فيتزجيرالد وهو أحد الرجال المخادعين الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع هجروا Glass حتى هلاكه بعد أن تعرضت المجموعة للهجوم من قبل قبيلة محارب، فهاردي موجود في العمل ليجسد كل ما تقاتل ضده شخصية ليوناردو دي كابريو.

The Dark Knight Rises

العمل عرض عام 2012، كان دوره في العمل الأبرز في مشواره الفني حيث وضعته على الخريطة السينمائية، بالتعاون مع المخرج كريستوفر نولان، وقد لعب خلاله دور Bane القوي الذي لا يرحم الذي يقاتل ضد باتمان، فهو رجل ملثم بجهاز تنفس جلدي ثقيل لإخفاء تشوه فظيع في وجهه.

Dunkirk

عام 2017 مع المخرج كريستوفر نولان، الذي قدم هاردي في أفضل أدواره، ولعب خلاله دور فارير، وهو طيار سلاح الجو الملكي الوحيد الذي يشتبك مع العدو في خطر انتحاري، وتناول العمل قصة دونكيرك، عندما تم إنقاذ آلاف الجنود البريطانيين الذين تقطعت بهم السبل من شواطئ شمال فرنسا بمساعدة أسطول صغير من القوارب الصغيرة.

Venom

وهو العمل الأشهر والأخير الذي ينتظر تقديم جزء جديد منه وقد عرض عام 2018، وتم تأجيل جزءه الجديد مؤخرًا بسبب فيروس كورونا، يلعب دور الصحفي الاستقصائي القوي إيدي بروك الذي يقضي على الأشرار في برنامجه الأسبوعي عبر الإنترنت. لكنه بعد ذلك "يندمج" بشكل رهيب مع كائن حي متكافئ مستورد من الفضاء الخارجي عن طريق نوع الأعمال الشريرة العملاقة التي كشفها في برنامجه ويصبح السم الوحشي.