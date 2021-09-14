حصاد القوى العاملة اليوم.. استمرار التدريب على 5 برامج متخصصة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة، استمرار التدريب المجاني على 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسم (اتصالات، وحاسبات)، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات، وخريجي قسم إدارة الأعمال، وذلك للدفعات (2018، و2019، و2020)، تمهيدا لإعدادهم كمدربين والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة "هواوي للتكنولوجيا مصر"، كما يمكن التسجيل للحصول على التدريب من خلال موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي: http://trmom.manpower.gov.eg.



وذكرت الوزارة، إن المرحلة الأولى للتدريب بدأت بـ11 مدربا من 120 خريجا مطلوبين لتأهيلهم ليكونوا مدربين في هذه المرحلة، وأن الوزارة ما زالت تستقبل طلبات الراغبين في الالتحاق في المرحلة الثانية لاستكمال العدد المطلوب.

https://www.dostor.org/3570671

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 15 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 134 من راغبي العمل، وتوفير 51 فرص عمل، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت باستخراج 385 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 4 شكاوي عمالية، تم إحالة شكوى منها للقضاء، و3 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

https://www.dostor.org/3570686

قال أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية قامت خلال شهر أغسطس الماضي، في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 65 ألف جنيه لـ29 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن صرف 2324 جنيها رعاية صحية لـ14 عاملا.

وأضاف مدير المديرية، إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 234 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وعقد 2 ندوة توعية للعاملين، فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 60 منشأة، وإعادة التفتيش على 39 منشأة، أسفر عن تحرير 4 محاضر، والقيام بحملات تفتيشية، وعمل 14 قياسات ميدانية، وبحث شكوتين.

https://www.dostor.org/3570694