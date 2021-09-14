الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المنوفية تنتهي من تطعيم عمال النظافة ضد فيروس الالتهاب الكبدي

تطعيم فيرس B
تطعيم فيرس B

أطلق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مبادرة هى الأولى من نوعها لتطعيم عمال منظومة النظافة بجميع الوحدات المحلية والقروية بنطاق المحافظة ضد فيروس الالتهاب الكبدى (B) لتعاملهم مع المخلفات، ما يتطلب تطعيمهم وتوفير الحماية اللازمة كونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

أشار إلى أن المبادرة تستهدف تطعيم أكثر من 1300 عامل نظافة باعتبارهم أهم عنصر في المنظومة؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وتأتي تلك المبادرة حرصًا واهتمامًا من محافظ المنوفية بالعاملين بمنظومة النظافة وتقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم تقديرا لجهودهم المبذولة في الحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى بشتى أرجاء المحافظة.

ومن منظور اهتمام مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية الدائم بصحة المواطنين بها بقيادة د. فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية تم إنشاء مكتب للتطعيم ضد فيروس B بميت خاقان بشبين الكوم تحت إشراف الدكتورة مروة قطب مديرة إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بالمديرية.

ويخدم المكتب الفئات العمرية للمواطنين ومن الفئات الأكثر عرضه للإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي B عمال النظافة بالمجالس المحلية نتيجة طبيعة عملهم بالشوارع ومصانع تدوير القمامة ومقالب القمامة، وتم بالفعل تطعيم الجرعة الأولي والثانية وجاري استكمال الجرعة الثالثة.

محافظة المنوفية العاملين وزارة الصحة المواطنين الصحة مستوى

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