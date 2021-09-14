الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الإيطالي يؤكد أهمية ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

لويجي دي مايو
لويجي دي مايو

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أهمية ضمان إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي في بيان أوردته وكالة "أكي" الإيطالية إلى ضرورة اتباع نهج شمولي وبناء جميع المؤسسات الليبية لتحديد إطار تشريعي ودستوري مشترك لإجراء الانتخابات.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية: أن ذلك جاء خلال استقبال لويجي دي مايو، لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله حسين اللافي، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، حيث جدد دي مايو التأكيد على دعم بلاده الثابت لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وعزمها على التعاون مع السلطات الليبية لدعم المراحل المقبلة من العملية السياسية.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن دي مايو أكد الالتزام الإيطالي بدعم عملية المصالحة الليبية الداخلية، بما في ذلك في فزان.

كما أعرب وزير الخارجية الإيطالي عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي في هذا المجال، وكذلك الالتزام بتحقيق الاستقرار في جنوب ليبيا.

ونوه بالنتائج المهمة التي تحققت حتى الآن في مجال الأمن من قبل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مشيرا إلى ضرورة تحقيق التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بدءا من انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد.

وزير الخارجية الإيطالى لويجي دي مايو الانتخابات الليبية ليبيا الانتخابات

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وائل لطفي

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