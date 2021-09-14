الخميس.. أسامة منير يطرح أغنيته الجديدة «بنحسس ع الكلام»

يستعد أسامة منير، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "بنحسس ع الكلام"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الخميس المقبل.

وأغنية "بنحسس ع الكلام" كلمات وألحان أسامة منير، توزيع علي شرف، هندسة صوت روماني أمين، ميكس و ماستر محمد صقر، وتم تسجيل الأغنية ستوديو ايست وست هوليوود بأمريكا.

يذكر أن أسامة منير طرح منذ فترة أغنية "أنا" التى حققت نجاحا كبيرا وهي من إخراج أحمد سليم.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا.. أنا مين أنا.. أنا اللي كان ولّا اللي كان بقى مش أنا.. ولّا الزمان لفني وجابني هنا، أنا مين أنا طب فين أنا، وفين اللي فات.. ليه السنين جريت بسرعة كأنهم حبة ساعات، ليه القلب مات.. ليه الكلام مات على اللسان ليه السكات.. ليه الحنان مبقاش يبان فين اللي فات، و مين أنا، أنا، أنا مش أنا، أنا اللي كان، ولّا اللي كان بقى مش أنا.. طب فين أنا".

أسامة منير جريس نخلة من مواليد 25 فبراير 1970 مطرب ومذيع مصري شارك في تقديم برنامج البيت بيتك في التليفزيون المصري وشارك أيضاً في تقديم برنامج 90 دقيقة على تليفزيون المحور لمدة 6 أشهر ثم عاد لتقديم برنامج "أنا والنجوم وهواك" على إذاعة نجوم FM ويعرض من خلاله المشاكل العاطفية للشباب، كما شارك في بعض الأفلام والمسلسلات والبرامج الأخرى.

تخرج في كلية الآداب بجامعة عين شمس قسم اجتماع وبدأ مطرباً وكان يغنى منذ أن كان يدرس بالثانوية ثم درس الموسيقى العربية وسافر إلى أستراليا وبعد عودته لمصر عمل فترة طويلة في مجال الإعلانات كانت بدايته الإذاعية في الإعلانات ثم أنتقل إلي إذاعة نجوم FM.