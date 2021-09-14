غدًا.. افتتاح معرض «سنوات التفرغ» بقاعة صلاح طاهر فى الأوبرا

يفتتح الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، معرض "سنوات التفرغ" للفنان شنودة عصمت، وذلك فى السابعة مساء غد الأربعاء بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية .



يستخدم الفنان العديد من الخامات والوسائط للبحث والوصول لحلول فنية بصرية لإحياء التراث المصرى بعناصر ومفردات بصرية معاصرة متأثراً بعمق وتاريخ الحضارة المصرية القديمة والقبطية ممتزجة مع وحدات فنية من شخصيات وعناصر الحياة اليومية المعاصرة لاستنباط وصلات وترابط عابر للأزمنة.



جدير بالذكر أن الفنان شنودة حاصل على منحة تفرغ لمدة عامين متتالين حيث اختار سيناء مادة بحثه الفنى شاملا ثلاثة محاور هم الانسان، التراث والطبيعة، بالإضافة إلى حصوله العديد من الجوائز والمشاركات بالمعارض الجماعية وله مقتنيات لدى المؤسسات والافراد داخل وخارج مصر، ويستمر المعرض حتى الثلاثاء 21 سبتمبر الجارى.

الفنان شنودة عصمت، بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير زيتى 2000، وعضو نقابة الفنانين التشكيليين ، وعضو الجمعية الأهلية للفنون الجميلة، ويعمل مصصم جرافيك بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة .

شارك الفنان شنودة عصمت فى العديد من المعارض الجماعية المحلية بالمنيا وأسيوط منذ عام 1997، وصالون الشباب الثامن بقصر ثقافة اسيوط 1997، ومعرض التجارب الطلابية ( رؤى من الطبيعة ) كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا 1998، ومعرض التجارب الطلابية (1) بقصر ثقافة المنيا 1999 ، والصالون الأول لفنانى المنيا بقصر ثقافة المنيا 1999 ، ومعرض التجارب الطلابية (2) بالحزب الوطنى بالمنيا 2000 ، ومعرض التجارب الطلابية (3) ( يوم الخريجين ) كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا 2000 ، ومعرض الجمعية الأهلية للفنون الجميلة بيت زينب خاتون 2001 ، ومعرض مهرجان عيد المنيا القومى 2001 ، وصالون الاعمال الفنية الصغيرة الخامس 2002 ، والصالون الثانى 2000 ، الثالث 2001 لفنانى المنيا بقصر ثقافة المنيا ، وصالون الشباب الرابع عشر 2002 ، والمعرض العام للفنون التشكيلية الدورة “41” فبراير 2020، وصالون"أبيض- أسود" الدورة الخامسة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك نوفمبر 2020.