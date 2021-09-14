كواليس أولى جلسات محاكمة الأمير أندرو بتهمة الاعتداء الجنسي

علقت محكمة أمريكية إصدار الحكم على الأمير أندرو الليلة الماضية، حيث منح القاضي المحامين مزيدًا من الوقت للتناقش حول ما إذا كانوا قد تلقى دعوى قضائية تتعلق بالاعتداء الجنسي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد طالب محامي هوليوود بأنه يجب رفض القضية ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة" خلال جلسة استماع هاتفية قبل محاكمة مدتها 30 دقيقة.

ودعا محامو الأمير أندرو اليوم إلى جلسة استماع قبل المحاكمة في نيويورك في محاولة لنفي مزاعم الاعتداء الجنسي ضده.

وقال المحامي أندرو بريتلر للمحكمة الفيدرالية في نيويورك إنها قضية "غير قابلة للاستمرار وربما تكون غير قانونية"، مضيفا أنه يعتقد أن تسوية عام 2009 التي وقعها المتهم مع ممول بيدو جيفري إبستين أطلقت سراح الدوق وآخرين من "أي وجميع تهم المحتملة".

وأوضح القانوني الأمريكي أيضًا أن فريق أندرو يتحدث مع المحكمة العليا في المملكة المتحدة لتحديد ما إذا كان قد تم تسليم الأوراق.

وأمر القاضي لويس كابلان بتأجيل الإجراءات لمدة أسبوع، وسيسمح لمحامي فرجينيا روبرتس جوفري بتقديم أي طلبات للمحكمة للمساعدة في خدمة الدعوى.

ولكنه بدا غير متأثر إلى حد كبير بالحجة التي ساقها فريق أندرو وحذرهم من التوقف عن إضاعة الوقت.

وقال القاضي: "لديك درجة عالية من اليقين أنه يمكن خدمته عاجلاً وليس آجلاً، دعونا نقطع كل التفاصيل الفنية ونصل إلى الجوهر".

وبعد ساعات فقط من الإبلاغ عن أن المحامين الأمريكيين لأندرو سيرفضون جلسة الاستماع الليلة تمامًا ، تم تعيين بريتلر في فريق الدوق في تغير اللحظات الاخيرة.

وأكد المحامون أن أندرو لم يتم تسليمه بشكل صحيح اوراق الدعوى - مما يجعلها باطلة.

وويصر محامو السيدة روبرت على أن الامير قد تلقى أوراق المحكمة وفقًا للقانون الإنجليزي والقانون الدولي.

وومع ذلك ، يقول فريق أندرو إن الإجراء الصحيح لم يتم اتباعه - حيث يجب تقديم الأوراق من خلال مسئول في المحكمة البريطانية.