الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كواليس أولى جلسات محاكمة الأمير أندرو بتهمة الاعتداء الجنسي

الامير اندرو مع الفتاة
الامير اندرو مع الفتاة التي تتهمه بالاعتداء

علقت محكمة أمريكية إصدار الحكم على الأمير أندرو الليلة الماضية، حيث منح القاضي المحامين مزيدًا من الوقت للتناقش حول ما إذا كانوا قد تلقى دعوى قضائية تتعلق بالاعتداء الجنسي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد طالب محامي هوليوود بأنه يجب رفض القضية ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة" خلال جلسة استماع هاتفية قبل محاكمة مدتها 30 دقيقة.

ودعا محامو الأمير أندرو اليوم إلى جلسة استماع قبل المحاكمة في نيويورك في محاولة لنفي مزاعم الاعتداء الجنسي ضده.

وقال المحامي أندرو بريتلر للمحكمة الفيدرالية في نيويورك إنها قضية "غير قابلة للاستمرار وربما تكون غير قانونية"، مضيفا أنه يعتقد أن تسوية عام 2009 التي وقعها المتهم مع ممول بيدو جيفري إبستين أطلقت سراح الدوق وآخرين من "أي وجميع تهم المحتملة".

وأوضح القانوني الأمريكي أيضًا أن فريق أندرو يتحدث مع المحكمة العليا في المملكة المتحدة لتحديد ما إذا كان قد تم تسليم الأوراق.

وأمر القاضي لويس كابلان بتأجيل الإجراءات لمدة أسبوع، وسيسمح لمحامي فرجينيا روبرتس جوفري بتقديم أي طلبات للمحكمة للمساعدة في خدمة الدعوى.

ولكنه بدا غير متأثر إلى حد كبير بالحجة التي ساقها فريق أندرو وحذرهم من التوقف عن إضاعة الوقت.

وقال القاضي: "لديك درجة عالية من اليقين أنه يمكن خدمته عاجلاً وليس آجلاً، دعونا نقطع كل التفاصيل الفنية ونصل إلى الجوهر".

وبعد ساعات فقط من الإبلاغ عن أن المحامين الأمريكيين لأندرو سيرفضون جلسة الاستماع الليلة تمامًا ، تم تعيين بريتلر في فريق الدوق في تغير اللحظات الاخيرة.

وأكد المحامون أن أندرو لم يتم تسليمه بشكل صحيح اوراق الدعوى - مما يجعلها باطلة.

وويصر محامو السيدة روبرت على أن الامير قد تلقى أوراق المحكمة وفقًا للقانون الإنجليزي والقانون الدولي.

وومع ذلك ، يقول فريق أندرو إن الإجراء الصحيح لم يتم اتباعه - حيث يجب تقديم الأوراق من خلال مسئول في المحكمة البريطانية.

أندرو الأمير محاكمة فيدرالية نيويورك محكمة بريطاني قانون الاعتداء الجنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

بيراميدز يحسمها: عبدالله السعيد ليس للبيع

فرص سقوط أمطار.. «الأرصاد» توضح موعد بداية فصل الخريف فى مصر

لبنان يسجل 706 إصابات و8 وفيات بكورونا

الرئيس السيسى ونظيره الكونغولى يتبادلان الرؤى بشأن أبرز القضايا الإفريقية

إحالة طبيبين وموظف فى واقعة «السجود للكلب» للمحاكمة الجنائية

بوريل: ما حدث في أفغانستان مأساة حقيقية لشعبها ونكسة للغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

«كيف هُزمنا؟».. إسرائيل تكشف كواليس جديدة عن حرب أكتوبر (فيديو وصور)

سفير البحرين لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده (صور)

إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا