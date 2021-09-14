الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تهريب كمية من الأدوية
تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.

وأوضحت إدارة الجمارك في بيانها أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران رقم PQ 8101 القادمة من مطار كييف الدولي أوكرانيا اشتبه محمد محمود فاوي فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى.
 
وأشارت إلى أنه تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، وتلاحظ وجود أشياء معتمة بحقائب الراكب، وبتفتيشها يدويا تبين وجود ٦٦٨ شريط أدوية بشرية متنوعة مخبأة داخل قاع سحري داخل الحقيبة يصعب الوصول إليه وتم تحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 7 لسنة 2021.

 

 

ضبط تهريب مصري بوابة الدولى الاستاذ عرفه تكليف مطار تصدير ابو أدم وصول

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