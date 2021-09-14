«بيئة عمل معادية لغير الملقحين».. هل تشهد الشرطة الأمريكية استقالات جماعية؟

رفع موظفو قسم شرطة لوس أنجلوس (LAPD) دعوى قضائية بشأن متطلبات تطعيمهم ضد فيروس كورونا، زاعمين أن القسم قد خلق "بيئة عمل معادية" لغير الملقحين وأن التفويض ينتهك خصوصية الموظفين والحقوق المدنية.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الدعوى هي واحدة من عدة تحديات جادة أمام تفويضات التطعيم من قبل نقابات وضباط الشرطة في جميع أنحاء كاليفورنيا، وقد هدد بعضهم باستقالات جماعية استجابة للقواعد الجديدة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يظل فيه الموظفون في وكالات إنفاذ القانون غير محصنين بمعدلات عالية بشكل غير متناسب.

وتتطلب ولاية لوس أنجلوس للقاح أن يتم تطعيم موظفي المدينة بحلول 20 أكتوبر ما لم تتم الموافقة عليهم لإعفاء ديني أو طبي محدد.

وأكد ٦ من موظفي شرطة لوس أنجلوس خلال عطلة نهاية الأسبوع في شكوى اتحادية أن هذه السياسة وتنفيذها ينتهكان حقوقهم في "السلامة الجسدية" ويشكلون "علاجًا طبيًا قسريًا".

وتقول الشكوى إن المسئولين هددوا بتسريح آلاف الضباط الذين يرفضون تلقي الجرعة.

تأتي الدعوى وسط نقاشات مشحونة بشكل متزايد حول تفويضات التطعيم لأصحاب العمل في أمريكا ، والتي تصاعدت الأسبوع الماضي بعد أن أعلن جو بايدن أن الحكومة ستفرض مؤقتًا على أرباب العمل الذين لديهم أكثر من 100 موظف أن يطلبوا من العمال الحصول على التطعيم أو إجراء اختبار أسبوعي.

وكان لدى الحكومة الفيدرالية وكاليفورنيا تفويضات للقطاع العام سارية منذ شهور، لكن بعض المدن تبنت متطلبات أكثر صرامة - أنه يجب تطعيم الموظفين وعدم الخضوع للاختبار المنتظم كبديل.

تزعم دعوى لوس أنجلوس، التي تم رفعها ضد المدينة، وقائد الشرطة والعديد من المسئولين الحكوميين الآخرين، أن الاختبار الأسبوعي "شديد التطفل"، كما تزعم أن الضباط لم يتم منحهم الوقت الكافي لتقديم طلبات إعفاءات ، بعد مهلة يوم الاثنين.