الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر خطوة تاريخية ومرآة لإنجازات الدولة

النائبة نورا على
النائبة نورا على

أكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن إطلاق فعاليات تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة تاريخية هامة وبمثابة مرآة تعكس جهود الدولة التنموية ومسيرة الكفاح التي نتجت عنها الإنجازات الضخمة التي تحققت على أرض الجمهورية الجديدة منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية وقاد عجلة التعمير والبناء والنهضة، مؤكدة أن هذا التقرير لها أهميته لأنه يتناول بالشرح الدقيق للجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الذي يوضح معه قدرة مصر علي الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

وقالت النائبة نورا على إن إطلاق تقرير التنمية البشرية بعد توقف حوالي 10 سنوات بداية انطلاقة جديدة تؤكد أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز العديد من التحديات ووضعها الآن ممتاز يجعلها أكثر انفتاحاً على المؤسسات الدولية وتتعامل بشفافية في جميع الإجراءات وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن هذا التقرير يساهم بشكل كبير فى تعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي، ويعزز من قوتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية.

 وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن مصر حققت إنجاز كبير بالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية وكانت محل إشادة العالم، وكان لذلك آثار إيجابية قوية في خفض نسبة البطالة والتضخم وزيادة الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة، مضيفة أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات والدعم المباشر والحماية الاجتماعية لصالح قطاع كبير من المواطنين.

وأشارت النائبة نورا على أن تقرير التنمية البشرية الجديد جاء شامل كافة جوانب التنمية ليلقي الضوء على جودة التنمية البشرية واستدامتها، وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على الدولة.

النائبة نورا على مجلس النواب لجنة السياحة والطيران تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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