برلمانية: لا يوجد لاجئين فى مصر وجميعهم ضيوف على أرض الوطن

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية لا يوجد بها لاجئين، جميعهم ضيوف على أرض الوطن، بل ويتمتعون بكافة الحقوق والخدمات الممنوحة للمصرييين وهذه هى سمة من سمات الدولة المصرية الوطن الأم الذى يتعامل مع الجميع بصدر رحب ويستقبل الجميع دون تفرقة بين الأشخاص.

وأكدت رشاد، أن اللاجئين يندمجون مع المجتمع المصري دون وجود أي عوائق، وهذا الأمر ترجمة للجهود العديدة التى بذلتها ومازالت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف الدفاع عن ملف اللاجئين.

وتابعت رشاد: "الدولة المصرية حققت إنجازات عديدة في قضايا الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر، بداية من إصدار القرار رقم 2617 لعام 2019، بتشكيل لجنة وطنية لتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ونظامية، واستضافة اجتماعات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة على المستوى الوزاري، كما أطلقت مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة أفريقية على مكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، وقد جرى تجديد بروتوكول التعاون لعامين 2020/2021".

وأكدت رشاد، أن مصر وفرت للاجئين العيش بأمان دون إلزامهم التواجد بمعسكرات ومخيمات محددة مثل بعض البلاد الأخرى.

وكان قد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، من قبل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.