الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: لا يوجد لاجئين فى مصر وجميعهم ضيوف على أرض الوطن

هند رشاد
هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية لا يوجد بها لاجئين، جميعهم ضيوف على أرض الوطن، بل ويتمتعون بكافة الحقوق والخدمات الممنوحة للمصرييين وهذه هى سمة من سمات الدولة المصرية الوطن الأم الذى يتعامل مع الجميع بصدر رحب ويستقبل الجميع دون تفرقة بين الأشخاص.

وأكدت رشاد، أن اللاجئين يندمجون مع المجتمع المصري دون وجود أي عوائق، وهذا الأمر ترجمة للجهود العديدة  التى بذلتها ومازالت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف الدفاع عن ملف اللاجئين.

وتابعت رشاد: "الدولة المصرية حققت إنجازات عديدة في قضايا الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر، بداية من إصدار القرار رقم 2617 لعام 2019، بتشكيل لجنة وطنية لتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ونظامية، واستضافة اجتماعات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة على المستوى الوزاري، كما أطلقت مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة أفريقية على مكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، وقد جرى تجديد بروتوكول التعاون لعامين 2020/2021".

وأكدت رشاد، أن مصر وفرت للاجئين العيش بأمان دون إلزامهم التواجد بمعسكرات ومخيمات محددة مثل بعض البلاد الأخرى.

 

وكان قد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، من قبل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

النائبة هند رشاد مجلس النواب الدولة المصرية الحقوق والخدمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف اللاجئين مكافحة الاتجار بالبشر الجهود الوطنية

مواد متعلقة

برلمانية: تحقيق مصر لأجندة التنمية جعلها فى مصاف الدول صاحبة «رؤية تنموية شاملة»

«اقتصادية النواب»: وزارة الشباب حققت طفرة كبيرة في ملف الاستثمار

برلمانى: توجيهات الرئيس السيسي بشأن التصدير تضع مصر على خريطة التجارة الدولية

برلماني: مصر قدمت نموذجا يحتذى به في تحسين جودة حياة المواطنين

وكيل «الشيوخ»: «الاستثمار في البشر» العنوان الكبير لإنجازات الدولة

برلماني: قانون الجمعيات والاستراتيجية الوطنية ترجمة للاهتمام بالمجتمع المدني

نقابة المهندسين تعزى فى أحمد عاطف «مهندس الدقهلية»

شباب القادة وصندوق مكافحة الإدمان يطلقان مبادرة لتوعية طالبات مدارس التعليم الفني

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

بيراميدز يحسمها: عبدالله السعيد ليس للبيع

فرص سقوط أمطار.. «الأرصاد» توضح موعد بداية فصل الخريف فى مصر

«خاطفة الشباب».. أسباب انتشار السكتة القلبية بين الرياضيين

بعد ظهورها.. لينك الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 جميع المراحل

إعلان 65 وظيفة شاغرة.. أبرز أنشطة التضامن خلال 24 ساعة

المصريون أبطال عملية البناء.. 8 رسائل مهمة لـ«السيسى» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

سفير البحرين لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده (صور)

إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

«يديعوت أحرونوت» تكشف معلومة جديدة عن خطة هروب الأسرى من سجن «جلبوع»