الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد سلسلة استقالات.. مستشفى في نيويورك يتوقف عن استقبال حالات الولادة

رفض برتوكول التطعيم
رفض برتوكول التطعيم في نيويورك

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن مستشفى في شمال ولاية نيويورك ستتوقف مؤقتًا عن استقبال حالات ولادة الأطفال في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد استقالة عدد كبير من الموظفين بسبب تفويض التطعيم ضد فيروس كورونا.
وقال جيرالد كاير، الرئيس التنفيذي للنظام الصحي لمقاطعة لويس للصحفيين: "نحن غير قادرين على توفير طاقم الخدمة بأمان بعد 24 سبتمبر الجاري".
وتابع: "عدد الاستقالات التي تم تلقيها لا يترك لنا أي خيار سوى التوقف مؤقتًا عن ولادة الأطفال في مستشفى مقاطعة لويس العام".
ووسط قلق بشأن متغير دلتا شديد العدوى والأدلة المستمرة على أن اللقاحات آمنة وفعالة، طلبت ولاية نيويورك من العاملين في مجال الرعاية الصحية أن يتم تطعيمهم ضد كورونا.
ويفسح التفويض المجال للإعفاءات الطبية لكنه يستثني الإعفاءات الدينية، حيث يجب أن تمتثل المستشفيات ودور رعاية المسنين بحلول 27 سبتمبر.
تلقى ما يقرب من ثلاثة أرباع الموظفين في النظام الصحي لمقاطعة لويس الجرعة الثانية من اللقاح، بما في ذلك 30 موظفًا بعد الإعلان عن التفويض في أغسطس.
لكن 30 آخرين استقالوا - 21 من المناطق السريرية - و 165 لا يزالون غير محصنين ، كما يقول القادة.
وقال كاير: "الخدمات الصحية الأساسية في خطر، ليس بسبب التفويض، حيث يضمن التفويض أنه سيكون لدينا قوة عاملة صحية وأننا لسنا مسئولين عن انتقال العدوى داخل منشآتنا أو خارجها".
يعاني قسم الولادة في مستشفى مقاطعة لويس العام من نقص مزمن في الموظفين، وقد تعرض لضربة مدمرة بعد استقالة ستة موظفين من خدمة التوليد، لا يزال سبعة آخرون سيقررون ما إذا كانوا سيحصلون على التطعيم أو يغادرون.
ولا يمكن للمسئولين توفير موظفين كافيين في قسم الأمومة ودور حضانة الأطفال حديثي الولادة، حيث كان مدير ممرضة الوحدة يعمل بالفعل في نوبات عمل كممرضة للموظفين لملء الجدول الزمني.

نيويورك مستشفى ولادة اطفال متغير دلتا فيروس كورونا لقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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