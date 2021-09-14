تداول 27 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداولت أرصفة ميناء دمياط، الثلاثاء، 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21670 طنا تشمل 5100 طن رمل و 15850 طن فوسفات و720 طن كسب صويا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39563 طنا تشمل 19300 طن ذرة و4575 طن حديد و15688 طن قمح.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 366 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطا وبطاطس وملوخية وطماطم و فاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وشمر) وفواكه (فراولة ورمان وعنب) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وأمريكا وإنجلترا وبلجيكا وهولندا والمانيا وفرنسا وإسبانيا ومالطا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 18 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 685 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 89149 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 89268 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4573 شاحنة.

وبخصوص طريق الميناء تم استعراض شامل للتصور الخاص بالتطوير الذى تم إدراجه بخطة وزارة النقل وذلك بناء على الطلب المُقدم من النائب ضياء الدين داوود، خلال زيارة الفريق كامل الوزير وزير النقل لميناء دمياط فى مايو الماضي، حيث تم توفير المبالغ المالية، بالتنسيق مع المحافظة.

وتم عرض الموقف الخاص بخطوط وشبكات المرافق هنالك، حيث وجهت المحافظ بمعاينة الموقع وتقديم دراسة شاملة تتضمن موقف كل مرفق خلال أسبوع، وذلك قبل البدء فى خطة رفع الكفاءة لتوسعة الطريق ورصفه بالبلاطات الخرسانية كى يتحمل الاحمال الثقيلة التى تمر عليه نظرًا لكونه طريقًا حيويًا يؤدى إلى الميناء وطريق رأس البر الغربى.