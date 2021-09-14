الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص بينهم طفلة في حادث سير بطريق «السويس ـ القاهرة»

حادث تصادم السيارة
حادث تصادم السيارة

أصيب 7 أشخاص، مساء الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق السويس ـ القاهرة.

وتلقى إسعاف السويس بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من منطقة وادي حجول بطريق السويس القاهرة، ووجه رئيس هيئة الإسعاف بالسويس الدكتور محمد طنطاوي سيارات إسعاف لموقع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

وكلف وكيل وزارة صحة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير مستشفى السويس العام الدكتور مينا فوزي، برفع حالة الطوارئ لاستقبال المصابين، فور تلقي البلاغ بتحرك المصابين في اتجاه المستشفى.

واستقبل مستشفى السويس العام، مساء اليوم، 7 مصابين من أعمار مختلفة وبينهم طفلة تبلغ من العمر شهرين، نقلتهم سيارات الإسعاف من موقع الحادث بمنطقة وادي حجول بطريق السويس القاهرة، لتلقي العلاج اللازم.

حادث انقلاب طريق السويس القاهرة الشرقية مستشفى الإسعاف

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