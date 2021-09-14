أخطاء يجب التوقف عنها للحفاظ على مستويات السكر في الدم

يعاني العديد من المواطنين من الإصابة بمرض السكري، سواء صغار السن، أو كبار، لذا يجب الالتزام بجميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على معدل السكر في الدم، وزيارة الطبيب باستمرار للاستشارة الصحية، واستخدام الطعام الصحي المناسب، وأيضا ممارسة الرياضة بشكل صحي ودوري وسليم للحفاظ على سلامة الجسم.

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية 3 عوامل أساسية للحفاظ على سلامة الجسم وهي:

النوم

يجب أن يلتزم بها مريض السكري وهي النوم في الأوقات الصحيحة للحفاظ علي سلامة الجسم وعدم الخلل بالساعة البيولوجية - التغذية المتوازنة ، والتمارين الرياضية الكافية.

النظام الغذائي الجيد

يفيد النظام الغذائي الجيد مرضي السكري حيث يلعب النظام الغذائي بشكل كبير في حياة المريض ، ويشكلع دورًا مهمًا في إدارة مرض السكري.

ويساعد النظام الغذائي ايضا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية والتقليل من المضاعفات المرتبطة بالمرض

- اختيار الأطعمة المناسبة تساعد علي استقرار الحالة الصحية، ومواعيد النوم الصحية كل هذه العوامل تقلل من الإصابة بالمرض ويجب تجنب عكسها العوامل والحذر من النوم في وقت متأخر وتناول طعام غير مناسب.

ممارسة الرياضة

تحسن ممارسة الرياضة من حالة المصابين بالسكري، ومداومه علي الممارسة تساعد علي عدم التعرض لأي خلل وظيفي في أعضاء الجسم ، وعم التعرض لأي نوبة قلبية أو حدوث حالة من الإغماء المفاجيء، تعد عامل اساسي في الحفاظ علي بنية الجسم .

وهناك أخطاء يجب تجنبها للحفاظ على مستويات السكر في الدم وهي كالآتي:

- يجب علي كل مواطن البعد عن الضغوط في الحياة، ويجب التخلص من المشكلات الصحية بما في ذلك زيادة الوزن ومستويات السكر في الدم.

- أسلوب الحياة النشط ليس مفيدًا فقط لمرضي السكر في الدم ولكن يمكن أن يساعد في ضمان الصحة المثلى.

يجب القيام بتمارين روتينية بشكل تدريجي، وعليك تجنب التمارين روتينية شاقة خلال الأيام الأولي لأنها قد تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في نسبة السكر في الدم.

- استخدام نظام غذائي منخفض الدهون وعالي الكربوهيدرات

يجب أن تكون الدهون جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي اليومي تمامًا مثل العناصر الغذائية الأخرى، حيث تعمل علي إزالة الكثير من الدهون تمامًا من نظامهم الغذائي بما في ذلك الأطعمة الصحية.

- يجب التوقف عن تناول الدهون، ويعتبر النوع الخاطئ من الدهون والإفراط في تناولها هو الجاني علي صحته بشكل كبير وهناك بعض الأطعمة الغنية بالدهون ولكنها مفيده

- المكسرات

- البذور

- الزيوت النقية

تساهم في تحسين صحة القلب والسكري

نصائح لمنع ارتفاع السكر في الدم بعد تناول الطعام

- ترك مسافات متباعده بين الوجبات

- يجب علي مصابي السكر محاولة تقليل الفجوة بين الوجبات.

- تستطيع الفجوة الكبيرة أن تجعلك تأكل أكثر في وجبتك التالية

- تؤدي الفجوة الكبيرة بين الوجبات إلى تغير في نسبة السكر في الدم.

- ينصح خبراء الصحة بالحفاظ على وجبات صغيرة ومتكررة.

- يجب أخذ وجبات خفيفة صحية لسد الفجوات بين الوجبات.

- عدم تناول فواكه كثيرة جدا أو قليلة جدا.

- من الاخطاء الشائعة أن مرضى السكر لا يستطيعون تناول الفاكهة لاحتوائها على السكر الطبيعي.

- يجب تناول الفاكهة باعتدال عند الإصابة بمرض السكري.

- يجب تناول الفاكهة على مدار اليوم لتجنب الفركتوز الزائد.

- ينصح بتناول الطعام ببطء وامضغه بشكل صحيح.

- تناول بعض الأعشاب في النظام الغذائي الخاص بمرض السكري.

- من الأعشاء المفيدة والمتحكمة في مستويات السكر في الدم القرفة والحلبة- والكركم- وأوراق الكاري- والأوريجانو- والصبار.