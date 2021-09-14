كيف استغل بايدن حرائق الغابات لدعم خطته للإنفاق أمام الكونجرس؟

سافر جو بايدن إلى كاليفورنيا لمسح الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات حيث تكافح الولاية موسم حرائق مدمر وهو الأسوأ على الإطلاق.

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، فإن بايدن يستغل هذه الرحلة لتسليط الضوء على العلاقة بين أزمة المناخ وحرائق الغابات الشديدة في الغرب بينما يسعى إلى حشد الدعم لخطة إنفاق بقيمة 3.5 تريليون دولار يناقشها الكونجرس.

وأشار بايدن إلى حرائق الغابات المشتعلة في الغرب للدفاع عن خطته، واصفا الحرائق على مدار العام وغيرها من الأحوال الجوية القاسية بأنها حقيقة أزمة مناخية ولم يعد بإمكان الأمة تجاهلها.

وتعد زيارة بايدن إلى كاليفورنيا هي جزء من جولة تستغرق يومين في الغرب بما في ذلك التوقف في مركز الإطفاء الوطني المشترك بين الوكالات في أيداهو ودنفر بولاية كولورادو.

وأثناء وجوده في كاليفورنيا، كان من المقرر أيضًا أن يقوم الرئيس بحملته الانتخابية مع حاكم الولاية الديمقراطي جافين نيوسوم ، الذي يواجه انتخابات سحب الثقة يوم الثلاثاء.

ينضم بايدن إلى نيوسوم في الوقت الذي يقوم فيه حاكم كاليفورنيا بأخذ دفعة أخيرة قبل انتخابات سحب الثقة.

في حديثه في إيجاز في بويز، كرر بايدن التعليقات التي أدلى بها الأسبوع الماضي أثناء مسح الأضرار التي سببها إعصار إيدا، مشددًا على أن مخاطر أزمة المناخ هي قضية مشتركة بين الحزبين.

وقال "إنه ليس شيئًا ديمقراطيًا، وليس شيئًا جمهوريًا، إنها حقيقة، هذا جاد. ويمكننا فعل ذلك، نستطيع فعل ذلك، وفي عملية إعادة البناء ، يمكننا خلق فرص عمل ".

ويناقش بايدن الإنفاق الآن لجعل الآثار المستقبلية للأزمة أقل تكلفة، كما فعل خلال المحطات الأخيرة في لويزيانا ونيويورك ونيوجيرسي ، وجميع الولايات التي عانت ملايين الدولارات من الفيضانات وغيرها من الأضرار وعشرات الوفيات بعد الإعصار.