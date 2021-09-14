الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر وقطر توقعان عددًا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون

سامح شكري
سامح شكري

عقدت لجنة المتابعة المصرية القطرية، اجتماعًا، اليوم، في مدينة الدوحة برئاسة السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصرية، والسفير علي الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية. 

كما انعقدت اللجنة القانونية برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل المصري والسفير الشيخ محمد بن حمد آل ثاني رئيس الإدارة القانونية في وزارة الخارجية القطرية.  

ونتج عن الاجتماعات التوصل للاتفاق بشأن المسائل المعروضة على جدول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين الشقيقيّن لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيهما. 

كما وقعت الهيئة القومية للبريد المصرية مذكرة تفاهم وبروتوكولا للتعاون في مجال التعاون البريدي مع الشركة القطرية للخدمات البريدية.

ووقعت سلطة الطيران المدني المصرية على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع هيئة الطيران المدني بدولة قطر.  

وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال مسار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقيّن والعمل الراهن على دفع العلاقات الثنائية بينهما للأمام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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