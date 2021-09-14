فساتين من الريش والترتر.. أغرب أزياء حفل Met Gala (صور)

ينتظر الكثير من النجوم ومحبي صناعة الموضة، كل عام، حفل ميت جالا Met Gala، للظهور بأغرب وأكثر الأزياء جنونًا على السجادة الحمراء للحفل، وانطلق الحفل منذ ساعات، هذا العام، بمتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، بعد تأجيله العام الماضي، بسبب وباء COVID-19 اذ يتضمن حفل هذا العام سلسلة من الفعاليات التي تحتفل بالموضة الأمريكية.

وتعتاد نجمات Met Gala، على التنافس فيما بينهن على الإطلالة التي تسبب أعلى "ضجة" بالحفل، وفي التقرير التالي، نستعرض صور أغرب إطلالات حفل ميت جالا 2021.



ريهانا

فاجأت النجمة ريهانا، جمهور حفل ميت جالا، حيث وصلت إلى السجادة الحمراء، بفستان أسود اللون غريب التصميم، فضفاض، لا يوضح معالم جسدها، فقد غرقت فى الفستان الذي يبدو مثل المعطف الذي يلتف حولها، كما أكثر نسقت معه أكسسوارت مكونة من 260 قيراطًا من الألماس من علامة بولجاري، ووضعت مكياجًا قويًا يناسب إطلالتها.

إيمان

لفتت عارضة الأزياء إيمان إليها الأنظار، بالحفل، حيث اختارت تصميم الأغرب من نوعه، وهو عبارة عن فستان من الريش، متعدد الطبقات، مزين اللون الجولد، ومعه قبعة كبيرة الحجم، بنفس تصميم الفستان.

جيجي حديد

اتجهت عارضة الأزياء الأمريكية، إلى العودة إلى الخمسينيات والأربعينيات، بفستان أوف وايت ناعم، ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق أسود اللون، ذو كعب عال، وتسريحة شعر ناعمة تناسب نفس الحقبة من الزمن.

ناتاليا براينت

ظهرت النجمة ناتاليا براينت، ابنة الراحل كوبي براينت البالغة من العمر 18 عامًا، على السجادة الحمراء بالحفل، مرتديةً تصميمًا غريب الأطوارمن تصميم كونر آيفز، مغطى بالترتر بالكامل، متعدد الألوان، مستوحى من حقبة الستينيات.

كيم كارداشيان

أثارت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، الكثير من الجدل بحفل Met Gala لعام 2021، حيث ظهرت متخفية بالكامل دون إظهار وجهها، على عكس ما تشتهر النجمة كارداشيان ويست، 41 عامًا، بملابسها الجريئة على السجادة الحمراء، في مظهر أسود اللون من علامة بالنسياجا الذي غطى جسدها بالكامل.

ووبي جولدبرج

تأتي إطللاة النجمة ووبي جولدبرج، أيضًا ضمن الإطلالات الغريبة التى شاهدناها بالحفل، حيث ارتدت فستان بنفسجي اللون من علامة فالنتينو، متعدد الطبقات وفضفاض، وصففت شعرها بتسريحة شعر أيضًا غريبة لتناسب إطلالتا.

سيمون بايلز

اختارت لاعبة الجمباز الأولمبية سيمون بايلز، فستانًا كبير الحجم وثقيل الحجم أيضًا من تصميم بيكيت فوج وبيوتريك بانزكزيك، حيث يصل وزنه إلى 40 كيلو، وتم تزين الفستان بالفصوص المتلألئة، وجاء مغطى بالكريستال فى أسفله.

آماندا جورمان

ظهرت النجمة آماندا جورمان، بإطلالة مفاجأة، بحفل ميت جالا 2021، حيث اختارت فستان أزرق اللون، من علامة فيرا وانج، ذو ذيل طويل، ينسدل من الفستان، مستوحى من تمثال الحرية، وصففت شعرها بتسريحة بضفيرة كبيرة الحجم، مما يناسب إطلالتها اللافتة بالحفل.