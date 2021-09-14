الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأوراق المطلوبة لتقديم طلاب الثانوية العامة للكليات والمعاهد 2021

تنسيق
تنسيق

نقدم خدمة لطلاب الثانوية العامة الناجحين بالعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، والملتحقين بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢.

الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات والمعاهد 2021

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات والمعاهد 2021، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى والثانية للتنسيق، في بعض الكليات التي فتحت تقديم الملفات كالتالي: 

⁦1️-⁩ صورة بطاقة الترشيح .

⁦2️-⁩ أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها .

⁦3️-⁩ أصل شهادة الميلاد + صورة منها .

⁦4️-⁩ صورة البطاقة الشخصية 

⁦5️-⁩ عدد ٦ صور حديثة مقاس ٤ في ٦ .

⁦6️-⁩ استمارة ٢ جند [ للذكور فقط ] .

⁦7️-⁩ المصاريف [ تختلف من كلية للتانية ] .

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«التعليم العالي» تعلن موعد تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

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الآن رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021

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15 سبتمبر.. «ألسن عين شمس» تفتح باب تنسيق رغبات الطلاب الجدد

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وزير التعليم العالى: تطوير نظام تنسيق قبول الطلاب بالجامعات والمعاهد

نصائح هامة أثناء التقديم للجامعة 2021

⁦وهناك بعض ⁩نصائح هامة أثناء التقديم للجامعة 2021 وهي :

⁦1️-⁩ صور بطاقة الترشيح يجب طباعتها حوالي ٥ صور، لإنها الوسيلة الوحيدة للدخول من بوابة الجامعة وستكون ضمن ورق التقديم

⁦2️-⁩ الصور  مقاس ٤ * ٦ غير ذلك سيرفض الورق

⁦3️-⁩ استمارة ٢ جند و٦ جند من منطقة التجنيد التابع لها.

⁦4️-⁩ بعض الكليات تطلب دوسيه بلاستيك مع ورق التقديم.

⁦5️⁩- شهادة الميلاد يجب التأكد أن بها رقم ثلاثي.

⁦6️⁩-  استمارة ٢ جند واستمارة ٦ جند بالبطاقة فقط.

⁦7️-⁩ صورة البطاقة الشخصية.

وبدأ مكتب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 ولمدة خمسة أيام، وانتهت يوم الأحد الموافق 12/9/2021.

وقد تقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية "برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021

سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.

العدد المقدر لطلاب المرحلة الثالثة 2021

■ الشعب العلمية: الحد الأدنى 205 درجة بنسبة 50% وذلك لنحو 42065 طالبا.

■ الشعبة الأدبية: الحد الأدنى 205 درجة بنسبة 50% وذلك لنحو 24932 طالبا.

■ الإجمالي: 66997 طالبا.

علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة 2021 (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

المرحلة الثالثة طلاب الثانوية العامة الجامعات والمعاهد الاوراق المطلوبه للتقديم الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 تنسيق المرحله الثالثه موقع التنسيق الالكتروني لأوراق المطلوبة للتقديم للكليات والمعاهد

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

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