الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: مشروع الأسر المضيفة يوفر فرص عمل للمرأة المعيلة

القباج
القباج

أكد محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة - المشرف على الحضانات، أن مشروع الأسر المضيفة يتم العمل من خلاله على إيجاد فرصة عمل للمرأة المعيلة، مع الالتزام بعدة شروط أخرى حتى يتم استضافة الطفل لعدد ساعات معينة، بعد الحصول على الموافقات الأمنية لحماية كلا من الأسرة المعيلة والطفل.

من جانبها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن الأسر المضيفة هى أسرة لديها الاستعداد لرعاية الطفل أثناء غياب أمه فى العمل أو أى ظروف أخرى مقابل أجر شهري يتناسب مع الخدمة المقدمة للطفل.
 

أما عن شروط الحصول على الخدمة، أشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إلى الآتي:

-تقدم الأسرة الراغبة فى إستضافة الطفل طلباً إلى الجهة القائمة على تنفيذ النظام ويحدد فى الطلب سن الطفل.
الفئات المستحقة

- أطفال رضع.
- أطفال ما قبل المدرسة.
- أطفال معاقين.
- أطفال مدارس المرحلة الأولى من التعليم فى الفترة ما بين خروج الطفل من المدرسة وعودة  ذويه.
- رعاية مؤقتة فى حالة تعرض الأسرة لظروف طارئة تستوجب إيداعه فترة من اليوم.
 

إجراءات الحصول على الخدمة هى:-

- يقدم ولى أمر الطفل طلب لدى الجهة المسند لها مشروع الأسرة المضيفة.
- يحرر عقد إتفاق بين الأسرة المضيفة وولى أمر الطفل يحدد فية :

- قيمة الإشتراك .

- فترة الرعاية بالساعات .
 - أسلوب تسليم وإستلام الطفل. 

وزارة التضامن الاجتماعي حضانات فرصة عمل قوائم الانتظار الطفولة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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