الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

أول مدرسة دولية تستقبل طلابها بالأغاني الوطنية بكفر الشيخ

طلاب المدرسة الدولية
طلاب المدرسة الدولية

نظّمت المدرسة الدولية الحكومية بكفر الشيخ، احتفالاً كبيرًا لاستقبال الأطفال والطلاب في أول أسبوع دراسي بالمدرسة والتي افتتحها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ يوم 22  فبراير الماضي، كأول مدرسة دولية حكومية بالمحافظة، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

تضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات من بداية دخول الأطفال و التلاميذ بالمرحلة الابتدائية، الأغاني الوطنية وأغاني الأطفال، إضافة للعديد من الألعاب والمسليات، وفقرة الاراجوز والعرائس،  والرسم على وجه الطلاب ، كنوع من أنواع تحفيز الأطفال على الحضور ، واندماجهم بمعلميهم بحضور أولياء أمور الطلاب، وشارك المعلمون وأولياء الأمور الأطفال في ألعابهم.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المدرسة هي أول مدرسة دولية حكومية بمحافظة كفر الشيخ، لها خاص في الدراسة ، ومنهج مختلف، مشيرة إلى أنها تشيد بالعاملين بالمدرسة، مؤكدة أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ ، تفقدا المدرسة، وأشادا بالعاملين بها، موجهاً عدد من التوجيهات، سيتم الالتزام بها.

وقال أيمن قطب، مدير المدرسة، إن الأطفال والطلاب وأولياء أمورهم عبروا عن سعادتهم لتنظيم الاحتفالية، لاستقبال أبنائهم ، كوسيلة من وسائل جذبهم للمدرسة، وعدم شعورهم بالحرمان ولو الجزئي من الأسرة خاصة، أن الصغار في مرحلة رياض الأطفال ولم يتعودوا على ترك أسرهم لوقت كبير وخاصة بعد فترة كورونا والتي جعلت معظم الأطفال لا يغادرون منازلهم، ما انعكس بصورة إيجابية على الأطفال والطلاب.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الإحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا وذلك بالتشديد علي ارتداء الكمامات في المؤسسات الحكومية ووسائل المواصلات وخاصة مع دخول الموجة الرابعة من انتشار الفيروس.

أغاني عرائس مدرسة دولية كفر الشيخ أسبوع

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