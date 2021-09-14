انهيار جزئي لعقار وتصدع المنازل المجاورة بالمحلة الكبرى

شهدت منطقة المنشية القديمة، التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى، انهيار جزئى فى أحد المنازل القديمة، ما تسبب في حدوث شروخات فى المنازل المجاورة دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى بورود بلاغات من الأهالى تفيد بانهيار جزئى فى منزل قديم مكون من ٣ طوابق بمنطقة المنشية القديمة.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الحماية المدنية ومسؤولى الحى إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيقات أن المنزل غير مأهول بالسكان، وأكد أهالى المنطقة أن السبب فى الأنهيار أعمال حفر وتنقيب عن الآثار، ما أدى إلى حدوث شروخات وتصدعات فى المنازل المجاورة.

من ناحيته، قرر ممدوح النجار، رئيس حى أول المحلة، إخلاء المنازل المتضررة من الانهيار، وتكليف اللجنة الهندسية لمعاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه، وإعداد تقرير بذلك لعرضه على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم فرض كردون أمنى بالمنطقة تحسبًا لوقوع خسائر أخرى وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، الثلاثاء، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية من وقف 6 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقال اللواء محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي ٦ حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة العامة بالمحله للتحقيق.