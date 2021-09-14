الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار جزئي لعقار وتصدع المنازل المجاورة بالمحلة الكبرى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت منطقة المنشية القديمة، التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى، انهيار جزئى فى أحد المنازل القديمة، ما تسبب في حدوث شروخات فى المنازل المجاورة دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى بورود بلاغات من الأهالى تفيد بانهيار جزئى فى منزل قديم مكون من ٣ طوابق بمنطقة المنشية القديمة.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الحماية المدنية ومسؤولى الحى إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيقات أن المنزل غير مأهول بالسكان، وأكد أهالى المنطقة أن السبب فى الأنهيار أعمال حفر وتنقيب عن الآثار، ما أدى إلى حدوث شروخات وتصدعات فى المنازل المجاورة.

من ناحيته، قرر ممدوح النجار، رئيس حى أول المحلة، إخلاء المنازل المتضررة من الانهيار، وتكليف اللجنة الهندسية لمعاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه، وإعداد تقرير بذلك لعرضه على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم فرض كردون أمنى بالمنطقة تحسبًا لوقوع خسائر أخرى وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، الثلاثاء، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية من وقف 6 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقال اللواء محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي ٦ حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة العامة بالمحله للتحقيق.

انهيار جزئي احد المنازل القديمة وحدوث شروخات المجاورة دون وقوع إصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

بيراميدز يحسمها: عبدالله السعيد ليس للبيع

فرص سقوط أمطار.. «الأرصاد» توضح موعد بداية فصل الخريف فى مصر

لبنان يسجل 706 إصابات و8 وفيات بكورونا

الرئيس السيسى ونظيره الكونغولى يتبادلان الرؤى بشأن أبرز القضايا الإفريقية

إحالة طبيبين وموظف فى واقعة «السجود للكلب» للمحاكمة الجنائية

بوريل: ما حدث في أفغانستان مأساة حقيقية لشعبها ونكسة للغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

«كيف هُزمنا؟».. إسرائيل تكشف كواليس جديدة عن حرب أكتوبر (فيديو وصور)

سفير البحرين لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده (صور)

إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا