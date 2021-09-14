تقرير بيئى: إلغاء معظم مخططات إنشاء محطات الطاقة التى تعمل بالفحم

كشف تقرير لمجموعات مناصرة للحفاظ على المناخ عن تراجع الكثير من الدول عن مخططاتها لإنشاء محطات توليد طاقة تعمل بالفحم منذ اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.

أشار التقرير، الذي يلوح باقتراب نهاية انبعاثات الكربون من محطات الطاقة في العالم، إلى أنه تم إلغاء أكثر من ثلاثة أرباع المخططات لبناء محطات طاقة تعمل بالفحم حول العالم منذ توقيع اتفاقية المناخ- بحسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم.

أشار التقرير إلى أن 44 دولة لم يعد لديها أي خطط مستقبلية لتوليد الطاقة بالفحم.

وقالت مجموعات المناخ التي نشرت التقرير (جلوبال إنرجي مونيتور وإيمبر و إي 3 جي) إن تلك الدول لديها فرصة للانضمام إلى اتفاقية المناخ والالتزام بعدم استخدام الفحم في المشاريع المستقبلية، للمساعدة في معالجة انبعاثات الكربون العالمية.

وصرح ديف جونز من مجموعة إيمبر: "منذ خمس سنوات فقط، كانت هناك مخططات كثيرة لإنشاء محطات توليد طاقة جديدة تعمل بالفحم، ولكن معظمها إما تم إيقافه رسميًا أو تم إيقافه مؤقتًا ومن غير المرجح أن يتم بناؤه على الإطلاق".

ووجد التقرير أنه إذا اختارت الصين، التي لديها أكثر من نصف عدد الخطط لإنشاء محطات تعمل بالفحم في العالم، إلغاء المشاريع، بالإضافة إلى الهند وفيتنام وإندونيسيا وتركيا وبنجلاديش، فإن عدد محطات توليد الطاقة بالفحم سيتقلص بنسبة 90% تقريبًا.