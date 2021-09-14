الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير بيئى: إلغاء معظم مخططات إنشاء محطات الطاقة التى تعمل بالفحم

محطات الطاقة التي
محطات الطاقة التي تعمل بالفحم

كشف تقرير لمجموعات مناصرة للحفاظ على المناخ عن تراجع الكثير من الدول عن مخططاتها لإنشاء محطات توليد طاقة تعمل بالفحم منذ اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.

أشار التقرير، الذي يلوح باقتراب نهاية انبعاثات الكربون من محطات الطاقة في العالم، إلى أنه تم إلغاء أكثر من ثلاثة أرباع المخططات لبناء محطات طاقة تعمل بالفحم حول العالم منذ توقيع اتفاقية المناخ- بحسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم.

أشار التقرير إلى أن 44 دولة لم يعد لديها أي خطط مستقبلية لتوليد الطاقة بالفحم.

وقالت مجموعات المناخ التي نشرت التقرير (جلوبال إنرجي مونيتور وإيمبر و إي 3 جي) إن تلك الدول لديها فرصة للانضمام إلى اتفاقية المناخ والالتزام بعدم استخدام الفحم في المشاريع المستقبلية، للمساعدة في معالجة انبعاثات الكربون العالمية.

وصرح ديف جونز من مجموعة إيمبر: "منذ خمس سنوات فقط، كانت هناك مخططات كثيرة لإنشاء محطات توليد طاقة جديدة تعمل بالفحم، ولكن معظمها إما تم إيقافه رسميًا أو تم إيقافه مؤقتًا ومن غير المرجح أن يتم بناؤه على الإطلاق".

ووجد التقرير أنه إذا اختارت الصين، التي لديها أكثر من نصف عدد الخطط لإنشاء محطات تعمل بالفحم في العالم، إلغاء المشاريع، بالإضافة إلى الهند وفيتنام وإندونيسيا وتركيا وبنجلاديش، فإن عدد محطات توليد الطاقة بالفحم سيتقلص بنسبة 90% تقريبًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

بعد ظهورها.. لينك الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 جميع المراحل

المصريون أبطال عملية البناء.. 8 رسائل مهمة لـ«السيسى» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

فرص سقوط أمطار.. «الأرصاد» توضح موعد بداية فصل الخريف فى مصر

الاتحاد الأوروبى: ليس أمامنا خيار سوى التحاور مع طالبان

«التموين» تطلق مبادرة لطرح كيلو السكر بـ8 جنيهات للمواطنين

رئيس الوزراء يفتتح غداً ملتقى بُناة مصر بمشاركة وفود عربية وإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

«يديعوت أحرونوت» تكشف معلومة جديدة عن خطة هروب الأسرى من سجن «جلبوع»

100 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال